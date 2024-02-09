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Кім Чен Ин заявив, що "має законне право" знищити Південну Корею

Валентина РоманенкоП'ятниця, 9 лютого 2024, 08:38
Кім Чен Ин заявив, що має законне право знищити Південну Корею
кадр північнокорейського телебачення. фото Getty Images

Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин заявив, що у нього є законне право знищити Південну Корею, вкотре погрожуючи своєму сусідові після того, як на початку року виключив концепцію мирного об'єднання з національної політики своєї держави.

Джерело: Bloomberg з посиланням на Корейське центральне інформаційне агентство KCNA

Деталі: Повідомляється, що Кім заявив, відвідуючи міністерство оборони і відзначаючи річницю заснування армії, що "маріонетки" Південної Кореї відкинули зусилля Пхеньяну зі співробітництва і прагнуть поглинути свого сусіда.

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Тому, за його словами, правильно називати Південну Корею "головним ворогом", і на підставі цієї законності "її може бути атаковано і знищено в будь-який час", - цитує його KCNA.

Днем раніше агентство KCNA повідомило, що парламент Північної Кореї скасував закони про економічне співробітництво з Південною Кореєю, вбивши клин між сусідами ще глибше. Від початку року режим Кіма посилив кампанію тиску на Південну Корею, провівши випробування крилатих ракет, використовуючи риторику погроз на адресу Сеула і влаштувавши знесення пам'ятника в Пхеньяні, що символізує надії на об'єднання.

Теми: КНДРПівденна Корея
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