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Маркарова: В України – критична нестача ракет

"Європейська правда", "Українська правда"П'ятниця, 9 лютого 2024, 09:40
Маркарова: В України – критична нестача ракет
Оксана Маркарова. фото Getty Images

Посол України в США Оксана Маркарова застерігає, що Київ має критичну нестачу військової техніки, але водночас висловила оптимізм, що американські законодавці вийдуть з глухого кута та проголосують за допомогу.

Джерело: Маркарова про це вона сказала в інтерв'ю Bloomberg.

Деталі: "У нас все ще достатньо людей, які хочуть воювати – в нас немає вибору, адже ми захищаємо свої домівки – але в нас закінчується військове обладнання, особливо ракети та перехоплювачі", – зазначила Маркарова, додавши, що Києву потрібна була допомога "ще вчора".

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Водночас вона привітала ухвалення в Сенаті процедурного рішення для подальшого розгляду законопроєкту про виділення додаткової допомоги Україні, Ізраїлю і Тайваню.

"Я була дуже рада почути, що рішення отримало сильну двопартійну підтримку, звичайно, воно ще не остаточне, але це лише перший крок у правильному напрямку. Альтернативи продовженню цієї підтримки немає", – вказала Маркарова.

Відповідаючи на запитання, що робитиме Україна, якщо експрезидент Дональд Трамп повернеться в президентське крісло цього року, посол сказала, що Київ має подякувати йому за надання ракет Javelin за часів його адміністрації.

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"Це демократія – ми будемо працювати з тим президентом, якого обере американський народ. Боротьба за свободу, незалежність, демократію та цінності, які ми поділяємо – вона була, і ми будемо дуже наполегливо працювати, щоб вона залишалася двопартійною. Це загальноамериканське питання", – додала вона.

За її словами, потрібно зробити "все можливе, щоб США залишалися сильними і продовжували нас підтримувати".

Нагадаємо: Законопроєкт, процедурне рішення щодо розгляду якого ухвалили у Сенаті, передбачає 61 мільярд доларів для України на підтримку її зусиль з протистояння агресії РФ, 14 мільярдів доларів для Ізраїлю у його війні проти ХАМАС і ще 4,83 мільярда доларів для підтримки партнерів в Індо-Тихоокеанському регіоні, зокрема Тайваню, і стримування агресії з боку Китаю.

Президент Джо Байден, який підтримав компромісний двопартійний законопроєкт із заходами щодо кордону, заявляв, що його ухвалення намагається зірвати Дональд Трамп.

Деталі дивіться у новому відео "ЄвроПравди".

Теми: зброяСШАдопомога Українівійна
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