Повітряні сили попередили про загрозу ракетного удару РФ

Ту-95. ілюстративне фото з Вікіпедії

Повітряні сили попередили про загрозу нового ракетного удару з боку Росії: стратегічні бомбардувальники-ракетоносці Ту-95 здійснили маневр у районі пускових рубежів.

Джерело: пресслужба Повітряних сил у Telegram

Дослівно: "Ту-95 здійснили маневр в районі пускових рубежів. Імовірні пуски крилатих ракет. Слідкуйте за нашими повідомленнями".

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Деталі: За даними повітряників, розрахунковий час входження ракет в повітряний простір України 10.20.