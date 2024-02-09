Повітряні сили попередили про загрозу ракетного удару РФ
П'ятниця, 9 лютого 2024, 09:50
Повітряні сили попередили про загрозу нового ракетного удару з боку Росії: стратегічні бомбардувальники-ракетоносці Ту-95 здійснили маневр у районі пускових рубежів.
Джерело: пресслужба Повітряних сил у Telegram
Дослівно: "Ту-95 здійснили маневр в районі пускових рубежів. Імовірні пуски крилатих ракет. Слідкуйте за нашими повідомленнями".
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Деталі: За даними повітряників, розрахунковий час входження ракет в повітряний простір України 10.20.