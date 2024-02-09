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Поліція показала майже вцілілий "Шахед", який впав на Дніпропетровщині

Тетяна ЛозовенкоП'ятниця, 9 лютого 2024, 10:14
Поліція показала майже вцілілий Шахед, який впав на Дніпропетровщині
Скрін з відео поліції

У Дніпропетровській області виявили майже вцілілий безпілотник "Шахед".

Джерело: Міністерство внутрішніх справ, поліція Дніпропетровщини

Деталі: Днями його приземлила ППО. Безпілотник знайшли вибухотехніки на пустирі біля села у Синельниківському районі.

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Вибухотехніки розповідають, що це велика вдача мати для дослідження вцілілий екземпляр ударного дрону: 

Пряма мова: "Бойова частина не вибухнула, всі агрегати на місці. Наступний етап – обережно зняти бойову частину та знищити її. А сам безпілотний пристрій буде розібраний та досліджений фахівцями".

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Теми: поліціябезпілотникиДніпропетровська областьМВС
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