Поліція показала майже вцілілий "Шахед", який впав на Дніпропетровщині
П'ятниця, 9 лютого 2024, 10:14
У Дніпропетровській області виявили майже вцілілий безпілотник "Шахед".
Джерело: Міністерство внутрішніх справ, поліція Дніпропетровщини
Деталі: Днями його приземлила ППО. Безпілотник знайшли вибухотехніки на пустирі біля села у Синельниківському районі.
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Вибухотехніки розповідають, що це велика вдача мати для дослідження вцілілий екземпляр ударного дрону:
Пряма мова: "Бойова частина не вибухнула, всі агрегати на місці. Наступний етап – обережно зняти бойову частину та знищити її. А сам безпілотний пристрій буде розібраний та досліджений фахівцями".
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