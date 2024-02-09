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Поляки заблокували один із пунктів пропуску на кордоні з Україною

Валентина РоманенкоП'ятниця, 9 лютого 2024, 10:40
Поляки заблокували один із пунктів пропуску на кордоні з Україною
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Польські фермери розпочали анонсовану блокаду одного з пунктів пропуску на кордоні з Україною – "Медика - Шегині".

Джерело: речник Держприкордонслужби полковник Андрій Демченко в коментарі "Українській правді"

Пряма мова: "Дії польських фермерів по блокуванню руху транспортних засобів розпочалися перед пунктом пропуску "Медика", що навпроти українського "Шегині". Близько 10.10 про це українських прикордонників повідомили польські колеги.

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Рух блокують близько 100 осіб та близько 50 транспортних засобів. Через ці дії руху вантажівок, легкових автівок та автобусів на виїзд з Республіки Польща та на вʼїзд в РП на даний час не здійснюється. Сподіваємося, що ситуація зміниться якнайшвидше і окремі категорії транспорту все ж почнуть пропускати".

Деталі: За словами Демченка, на інших напрямках, де 9 лютого також планувалося блокування руху, а це напрямки пунктів пропуску "Ягодин" та "Рава-Руська" рух транспортних засобів на даний час відбувається, про початок блокування інформації від польської сторони ще не надходило.

Теми: блокадаПольщаПрикордонна служба
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