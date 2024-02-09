Канада та Британія обговорили довгострокові "гарантії безпеки" Україні
П'ятниця, 9 лютого 2024, 11:20
Міністерка закордонних справ Канади Мелані Жолі провела телефонну розмову зі своїм британським колегою Девідом Кемероном, під час якої обговорювались "гарантії безпеки" для України.
Джерело: глава МЗС Канади у соцмережі X, передає "Європейська правда"
Пряма мова: "Ми обговорили нашу співпрацю на Близькому Сході, зокрема необхідність звільнення заручників та збільшення гуманітарної допомоги, що надходить до Гази, а також довгострокові зобов'язання щодо безпеки України".
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Передісторія:
- Раніше Україна і Канада провели черговий раунд перемовин щодо майбутньої двосторонньої угоди про "гарантії безпеки" – у продовження спільної декларації про підтримку України, ухваленої країнами "Групи семи" на полях саміту НАТО у Вільнюсі.
- У середині січня посол Канади в Україні Наталка Цмоць заявила, що Канада вже передала проєкт безпекової угоди на узгодження українській стороні і переговори можуть завершитися через кілька тижнів.
- Як відомо, Велика Британія стала першою країною, яка підписала двосторонню безпекову угоду з Україною у розвиток декларації G7 про підтримку України.
"ЄвроПравда" детально розповідала про неї у статті "Безпека без гарантій"