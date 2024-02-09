СБУ: Агент РФ встановив вебкамери біля Миколаївського морпорту, щоб шпигувати за кораблями

Служба безпеки України викрила в Миколаєві зрадника, який збирав розвіддані про Сили оборони поблизу акваторії Чорного моря.

Джерело: Служба безпеки України, Офіс генерального прокурора



Дослівно СБУ: "У зоні особливої уваги ворога були військові кораблі ЗСУ, а також морські судна торговельного флоту України, які експортують агропродукцію"

Деталі: За даними слідства, чоловіка завербували російські спецслужби наприкінці 2023 року. Зловмисник мав слідкувати за військовими кораблями ЗСУ, а також морськими суднами торговельного флоту України, які експортують агропродукцію.



Для цього фігурант встановив декілька вебкамер на технологічних спорудах поблизу місцевого порту. За безперервною онлайн-трансляцією морського та річкового трафіків дистанційно слідкували російські спецслужби.



Ще одним завданням підозрюваного було виявлення блокпостів ЗСУ, у тому числі військових шпиталів та навчальних центрів.

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Зловмисника затримали "на гарячому", коли він намагався встановити ще одну вебкамеру з видом на річкову акваторію. Працівники СБУ деактивували приховані відеопристрої.

Наразі російський агент перебуває під вартою. Йому загрожує довічне ув'язнення.

переписка зрадника фото сбу