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По всій Україні лунала тривога − в Росії злітав МіГ

Ірина БалачукП'ятниця, 9 лютого 2024, 13:00
По всій Україні лунала тривога − в Росії злітав МіГ
Скриншот alerts.in.ua

Влада України оголошувала тривогу по всій території країни через зліт російського винищувача МіГ-31К, який може нести ракети "Кинджал". Небезпека тривала понад 1,5 години. 

Джерело: карта тривог, Повітряні сили ЗСУ у Telegram

Дослівно Повітряні сили: "Ракетна небезпека по всій території України. Зліт МіГ-31К з аеродрому Саваслейка".

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Деталі: Коли звучать сирени, існує загроза рпакетних ударів. У цей час необхідно пройти в укриття.

Оновлено: О 12:29 тривоги почали скасовувати. Небезпека тривала понад 1,5 години. 

Теми: повітряна тривога
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