В Пентагоні пообіцяли, що США продовжать поставки озброєнь для ППО України
Речник Пентагону Патрик Райдер заявив, що США продовжуватимуть постачати Україні озброєння для системи протиповітряної оборони (ППО).
Джерело: "Європейська правда"
Пряма мова: "Є деякі засоби, які постачаються за укладеним контрактом в межах програми USAI, що включає певні можливості ППО".
Деталі: На запитання, як довго ще США надаватимуть Україні ракети для протиповітряної оборони, він відмовився назвати цифри.
"Ми також продовжуватимемо дуже тісно співпрацювати з союзниками та партнерами щодо визначення потреб України, а потім працюватимемо з ними над тим, щоб сприяти цьому процесу", – вказав Райдер.
На уточнювальне запитання, чи американські ракети ППО все ще постачають до України, він сказав, що мова йде про "ці та інші можливості", про які оголосили в межах програми USAI.
Водночас посол України в США Оксана Маркарова заявила, що в Києва закінчується військове обладнання, особливо ракети та перехоплювачі.
Що передувало:
- Раніше Сенат США ухвалив процедурне рішення для подальшого розгляду законопроєкту про виділення додаткової допомоги Україні, Ізраїлю і Тайваню.
- Документ винесли на процедурне голосування після того, як напередодні в Сенаті США не знайшлось достатньо підтримки для процедурного голосування за законопроєкт із посиленням міграційної політики, який передбачав додаткові кошти для України, Ізраїлю й Тайваню.
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