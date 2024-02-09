В Пентагоні пообіцяли, що США продовжать поставки озброєнь для ППО України

Речник Пентагону Патрик Райдер заявив, що США продовжуватимуть постачати Україні озброєння для системи протиповітряної оборони (ППО).

Джерело: "Європейська правда"

Пряма мова: "Є деякі засоби, які постачаються за укладеним контрактом в межах програми USAI, що включає певні можливості ППО".

Реклама:

Деталі: На запитання, як довго ще США надаватимуть Україні ракети для протиповітряної оборони, він відмовився назвати цифри.

"Ми також продовжуватимемо дуже тісно співпрацювати з союзниками та партнерами щодо визначення потреб України, а потім працюватимемо з ними над тим, щоб сприяти цьому процесу", – вказав Райдер.

На уточнювальне запитання, чи американські ракети ППО все ще постачають до України, він сказав, що мова йде про "ці та інші можливості", про які оголосили в межах програми USAI.

ВІДЕО ДНЯ

Водночас посол України в США Оксана Маркарова заявила, що в Києва закінчується військове обладнання, особливо ракети та перехоплювачі.

Що передувало:

Раніше Сенат США ухвалив процедурне рішення для подальшого розгляду законопроєкту про виділення додаткової допомоги Україні, Ізраїлю і Тайваню.

Документ винесли на процедурне голосування після того, як напередодні в Сенаті США не знайшлось достатньо підтримки для процедурного голосування за законопроєкт із посиленням міграційної політики, який передбачав додаткові кошти для України, Ізраїлю й Тайваню.

Деталі дивіться у новому відео "ЄвроПравди"