Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Польський міністр підтримав фермерів: хоче квот і не виключає блокади імпорту з України

"Європейська правда", "Українська правда"П'ятниця, 9 лютого 2024, 12:43
Польський міністр підтримав фермерів: хоче квот і не виключає блокади імпорту з України
Czesław Siekierski, gov.pl

Міністр сільського господарства Польщі Чеслав Секерський заявив, що протести фермерів проти напливу товарів з України є виправданими.

Джерело: Чеслав Секерський в ефірі "Польського радіо", цитує "Європейська правда"

Пряма мова: "У фермерів є законні побоювання, очікування, вимоги обмежити надмірний приплив товарів з України, а також з інших неєвропейських ринків на територію ЄС, зокрема до Польщі.

Реклама:

Польща та інші прикордонні країни найбільше постраждали від рішення ЄС лібералізувати торгівлю, відкрити ЄС для притоку товарів з України, без мит, без квот. Це мала бути форма допомоги Україні. Ми розуміємо допомогу, поляки надали її дуже багато і від щирого серця (...) 

Ми ведемо двосторонні переговори з Україною про те, що ми хочемо встановити певні квоти, обсяги, які ми будемо контролювати. Якщо певного товару буде забагато, то буде блокада".

Деталі: На думку Секерського, протести польських, французьких і німецьких фермерів "були дуже корисними для тиску на ЄК" (Єврокомісію) – і "це прийнятні форми протесту". 

ВІДЕО ДНЯ

Він не хоче обмежувати права фермерів, право на протест, на опозицію.

"Ми провели зустріч з представниками всіх профспілок і фермерських організацій, з фермерським самоврядуванням, щоб ці протести були найменш обтяжливими для громадян, але мали інформативне повідомлення про те, чому вони протестують. Це пов'язано з їхньою складною економічною ситуацією", – зазначив міністр.

Польський політик заявив, що у певних сферах буде потрібна повна блокада імпорту, як у випадку з зерновими.

Він не виключив, що "це буде потрібно по цукру, м'ясу птиці".

Пряма мова: "Ми це аналізуємо. Ми будемо вносити пропозиції до ЄК, але ми також хочемо встановити це у відносинах з Україною. 

Ми будемо вести переговори однозначно до кінця, тому що правота на боці фермерів і Мінагрополітики, яке має схожу з фермерами позицію".

Цьому передувало: Польські фермери розпочали анонсовану блокаду одного з пунктів пропуску на кордоні з Україною – "Медика – Шегині". Їхні дії відбуваються в рамках загальнопольського протесту фермерів.

Читайте також: Торгівля з компромісом: на яких умовах Україна збереже вільний доступ до ринку ЄС.

Дивіться також інтерв'ю з торговим представником України Тарасом Качкою про нову блокаду кордону, компроміс із Польщею та вільну торгівлю з ЄС

Теми: ПольщаблокадаекспортУкраїна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

РФ не визнає збиття своїх літаків: генерал Олещук "підказав" окупантам, де шукати пілотів

Сили ППО збили три російських літаки

Зеленський готовий поїхати з Трампом на фронт, якщо той відвідає Україну

ЗМІ: Шольц заблокував обрання фон дер Ляєн генсеком НАТО через "критичне ставлення" до РФ

Зеленський: Ми повернемо мільйони біженців додому, якщо буде достатньо систем ППО

Коаліція дронів офіційно стартувала – Умєров

Усі новини...

Читайте УП В Google News

Польща
Поляки заблокували вже три пункти пропуску на кордоні: біля "Медики" непереливки і легковим авто
Поляки заблокували один із пунктів пропуску на кордоні з Україною
Держприкордонслужба: На кордоні з Польщею блокуватимуть 5 КПП, протестуватимуть і угорці
Останні новини
16:24
Безпековий договір з Нідерландами "на фінальному етапі" – Рютте
16:20
Чехія знайшла спосіб дістати 3,5 млн снарядів для України – Павел
16:14
ЄБРР та Італія виділить 200 мільйонів євро на відновлення ГЕС
16:06
У Куп’янську зруйновано будинок на 2 під’їзди, під завалами можуть бути люди
15:57
ГУР повідомило, що забезпечувало коридор для відходу бійців з Авдіївки
15:45
РФ не визнає збиття своїх літаків: генерал Олещук "підказав" окупантам, де шукати пілотів
15:41
Данія закликала Європу не ховатися за проблемами виробництва у постачанні зброї в Україну
15:33
Чим довше США зволікають з допомогою, тим більше українців гинуть – Столтенберг
15:20
Зеленський розповів, чого чекає від Марка Рютте, коли той стане генсеком НАТО
15:07
Умєров поділився засвоєними уроками з Авдіївки
Усі новини...
Реклама: