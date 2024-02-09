У Києві на "Театральній" людина впала на колії, три станції зачиняли

Вихід зі станції метро "Театральна", фото з Facebook Ельдара Сарахмана

На станції метро "Театральна" у Києві у п’ятницю вдень пасажир потрапив на колії, через це станції "Університет", "Театральна" й "Хрещатик" тимчасово зачинені на вхід.

Джерело: Київський метрополітен

Деталі: На "Театральну" через падіння людини на колії прямують відповідні служби.

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Рух поїздів "червоною" лінією метро здійснюється між станціями "Академмістечко" – "Вокзальна" та між станціями "Арсенальна" – "Лісова".

Станції "Університет", "Театральна", "Хрещатик" тимчасово зачинені на вхід.

Оновлення: Метрополітен повідомив про інцидент о 14:49, вже о 15:07 рух поїздів "червоною" лінією було відновлено у звичайному режимі.