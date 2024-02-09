Уряд Норвегії планує поставити Україні більше систем NASAMS
Уряд Норвегії запропонував парламенту замовити у виробника більше пускових установок та центрів управління вогнем систем ППО NASAMS, щоб передати їх, зокрема, Україні. Інвестиції замовлення сягнуть 3,45 млрд норвезьких крон – понад 300 млн євро.
Джерело: "Європейська правда" з посиланням на повідомлення норвезького уряду
Дослівно: "Уряд пропонує парламенту Норвегії замовити у компанії Kongsberg Defense and Aerospace (KDA) ще десять пускових установок та чотири центри управління вогнем системи протиповітряної оборони NASAMS. Це робиться на додаток до закупки обладнання, яке вже було передано Україні".
Деталі: За словами міністра оборони Бйорна Арільда, норвезька система NASAMS рятує життя українців і запобігає руйнуванню будівель та інфраструктури.
"Російські ракетні та безпілотні атаки є широкомасштабними та жорстокими, тому протиповітряна оборона є абсолютно вирішальною для України", – прокоментував він.
Водночас міністр занепокоєний тим, щоб Норвегія якнайшвидше придбала засоби ППО для власної оборони.
Скільки обладнання із нового замовлення може надійти в Україну, не уточнено.
Що було раніше:
- У листопаді стало відомо, що Збройні Сили України отримали дві пускові установки для NASAMS, придбані Литвою.
- Влітку Норвегія оголосила про передачу Україні пакета підтримки NASAMS із додатковими центрами управління вогнем, пусковими установками і запчастинами.