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Фінляндія підготувала новий пакет військової допомоги для України

"Європейська правда", "Українська правда"П'ятниця, 9 лютого 2024, 16:36
Фінляндія підготувала новий пакет військової допомоги для України
Фото: Getty Images

Фінляндія невдовзі відправить Україні 22-й пакет військової допомоги вартістю близько 190 млн євро.

Джерело: пресслужба уряду, "Європейська правда"

Деталі: Президент Фінляндії Саулі Нііністьо підтвердив таке рішення за пропозицією уряду. Умовна загальна вартість пакета – 190 млн євро. На таку суму оцінюють заміну відповідного обладнання для фінської армії.

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До пакета входить у тому числі обладнання, закуплене у фінської промисловості за 30 млн євро. 

З цим пакетом загальна вартість військової допомоги Фінляндії для України від початку повномасштабної війни досягла 1,8 млрд євро.

Вміст пакета та приблизний час постачання цієї зброї в Україну не повідомляють з міркувань безпеки. 

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"На національному рівні і ширше потрібно шукати нові способи підтримувати Україну у довгостроковій перспективі. Зараз ми працюємо над довгостроковим планом підтримки України. У нашої промисловості великий досвід, і ми у своєму відомстві працюємо над тим, щоб цей досвід і потужності ефективно залучити для підтримки у тому числі України. Один з прикладів – це наше виробництво артилерійських боєприпасів", – зазначив міністр оборони Антті Хяккянен. 

Також додають, що Фінляндія є учасницею так званої артилерійської коаліції та коаліції з розмінування у рамках "формату Рамштайн". 

Раніше повідомляли, що завод фінської компанії Nammo Lapua з виробництва боєприпасів цього року збільшить випуск своєї продукції вп'ятеро.

Теми: ФінляндіяУкраїнадопомога Україні
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