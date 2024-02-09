Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Мобілізували хворого на епілепсію, який помер у перший день: розслідуватимуть, як провели медогляд

Альона Мазуренко П'ятниця, 9 лютого 2024, 17:15
Мобілізували хворого на епілепсію, який помер у перший день: розслідуватимуть, як провели медогляд
telegram омбудсмена

У серпні 2023 року Одеський обласний ТЦК мобілізував чоловіка з епілепсію, який помер у перший день служби. Омбудсмен повідомив, що смерть чоловіка розслідують за фактом непроведення медогляду військовозобов'язаного і ненадання медичної допомоги.

Джерело: уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець

Дослівно: "Під час моніторингу інтернет-мережі виявив інформацію про мобілізацію ТЦК Одеської області громадянина України, який мав інвалідність, хворів на епілепсію та помер у військовій частині в перший же день служби".

Реклама:

Деталі: Лубінець повідомив, що надіслав запит доспеціалізованої прокуратури у сфері оборони, яка взяла на контроль цю справу. Там також проведуть досудове розслідування кримінальних проваджень за фактом смерті чоловіка.

Правоохоронці розслідуватимуть: "непроведення належного медичного огляду військовозобов’язаного; невжиття службовими особами в/ч своєчасних та необхідних заходів медичної допомоги".

Також омбудсмен звернувся до органів військового командування щодо посилення контролю та дотримання вимог закону щодо проведення мобілізації, військового обліку громадян та проходження ВЛК: "На даний час хід досудових розслідувань перебуває на моєму постійному контролі".

ВІДЕО ДНЯ

Що передувало: У серпні 2023 року з'явилась інформація, що в Одеській області військкомат мобілізував 29-річного чоловіка, який мав проблеми зі здоров'ям. Він начебто пройшов медкомісію за дві години й одразу опинився у військовій частині.

Уночі того самого йому стало зле: його нудило. На ранковому строю в чоловіка стався епілептичний напад і він знепритомнів. Проте лікарі не надали йому кваліфікованої допомоги. Згодом у нього стався ще один напад, і лікарі констатували смерть.

Речниця Оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк повідомляла, що документи про здоров'я та придатність чоловіка до військової служби військкомат отримав від працівників лікарні, де той проходив медичну комісію.

Очільник Одеської ОВА Олег Кіпер повідомив, що Спеціалізована військова прокуратура області розслідує цей інцидент. Тоді його кваліфікували за ч.1 ст.115 (умисне вбивство) та ч.4 ст.425 (недбале ставлення до військової служби, що спричинило тяжкі наслідки) ККУ.

Теми: ТЦКомбудсменОдеська область
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Зеленський: Ми не розглядаємо альтернативи американській підтримці

УП та СКУ створили інтерактивну карту акцій до 24 лютого по всьому світу

виправленоЧехія знайшла спосіб дістати 800 тисяч снарядів для України – Павел

РФ не визнає збиття своїх літаків: генерал Олещук "підказав" окупантам, де шукати пілотів

Зеленський готовий поїхати з Трампом на фронт, якщо той відвідає Україну

ЗМІ: Шольц заблокував обрання фон дер Ляєн генсеком НАТО через "критичне ставлення" до РФ

Усі новини...

Читайте УП В Google News

ТЦК
Кабмін дозволив ТЦК працювати цілодобово під час мобілізації та воєнного стану
Сутички у Космачі через вкид про ТЦК: поліція каже, що посилить несення служби
Натовп людей зустрічав працівників ТЦК на Франківщині: постраждали двоє жінок і дитина
Останні новини
20:11
У Молдові під кордоном з Україною знайшли уламки ще одного "Шахеда"
20:06
З Донеччини рухаються "Шахеди", зафіксовано пуск ракети
20:01
Зеленський у Мюнхені зустрівся з двопартійною делегацією Сенату США
19:54
На Мар’їнському напрямку росіяни 21 раз намагалися прорвати оборону ЗСУ – Генштаб
19:33
ФОТОВівчарка Багіра, яку врятували після підриву Каховської ГЕС, знайшла новий дім
19:24
Родині Навального не віддають його тіло, але заявили, що "криміналу не виявлено"
19:09
Орбан заявив, що парламент розгляне вступ Швеції в НАТО на початку весняної сесії
19:05
Кулеба підказав європейцям, як знайти гроші на снаряди для України
18:47
Бухов став першим українським чемпіоном світу з плавання на дистанції 50 м
18:46
оновленоРосіяни обстріляли Сумщину: є загиблий, поранено підлітка
Усі новини...
Реклама: