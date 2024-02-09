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Угорські фермери влаштували протест біля кордону з Україною: рух вантажівок не блокується

"Європейська правда", Валентина РоманенкоП'ятниця, 9 лютого 2024, 17:36
Угорські фермери влаштували протест біля кордону з Україною: рух вантажівок не блокується
ФОТО: SZON.HU

У п’ятницю 9 лютого угорські фермери влаштували протест біля КПП "Захонь" на кордоні з Україною, водночас рух вантажівок не заблоковано.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на угорське видання Világgazdaság, речник ДПСУ Андрій Демченко в коментарі УП

Деталі: Феремери виступають проти рішення Єврокомісії про продовження безмитного ввезення української продукції ще на рік. Демонстрацію організували Асоціація спілок угорських фермерів і фермерських кооперативів та Національна сільськогосподарська палата, які вважають рішення Єврокомісії неприйнятним.

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Трактори та різні види сільськогосподарської техніки розтягнулися на сотні метрів поблизу угорсько-українського кордону. 

Угорські аграрії наполягають, що продукти, які надходять з-за меж Європейського Союзу, повинні підпорядковуватися тим самим правилам, яких дотримуються фермери ЄС, і Брюссель повинен захистити інтереси своїх власних фермерів, "а не намагатися знищити європейське село своїми заходами".

Протестувальники також кажуть, що Україна експортує ГМО-продукти, і вони виступають проти цього. Вони переконані, що "Україна може зруйнувати європейське сільське господарство" й багато виробників та переробників продуктів харчування в ЄС можуть збанкрутувати через надходження українських товарів.

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Водночас рух вантажівок через КПП зберігається на інтенсивному рівні попередніх днів, повідомили УП в Державній прикордонній службі України.

Пряма мова Демченка: "Прикордонники Угорщини надавали нам завчасну інформацію про акцію фермерів поряд кордону 9 лютого, однак за їхнім повідомленням, рух для вантажівок не блокуватиметься. Власне сьогодні ми відмічали, що рух вантажних транспортних засобів забезпечується як і раніше інтенсивно, ускладнень для руху не фіксувалося".

Теми: УгорщинаПрикордонна службакордон
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