Уряд уточнив сфери використання мови нацменшин в Україні

Уряд України на засіданні 9 лютого затвердив Методологію використання мов національних меншин у межах рекомендацій Європейської комісії, необхідних для початку перемовин про членство в ЄС.

Джерело: "Європейська правда", Офіс віцепрем’єр-міністерки з питань європейської та євроатлантичної інтеграції

Деталі: Методологія, як пояснюється встановлює єдині умови та порядок використання мов нацменшин у населених пунктах, де вони традиційно проживають або де нацменшини становлять понад 15% населення.

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Документ регламентує, в яких сферах суспільного життя мови нацменшин можуть використовуватися поряд із державною мовою: комунікації з органами влади; публічні, соціальні та медичні послуги, топографічна інформація; вивіски органів влади й комунальних підприємств.

"Використання мови національної меншини (спільноти) дозволяється за рішенням відповідної сільської, селищної або міської ради", – додають в офісі віцепрем’єрки.

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