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Зеленський закликав делегацію Конгресу США схвалити пакет допомоги Україні

"Європейська правда", "Українська правда"П'ятниця, 9 лютого 2024, 22:14
Зеленський закликав делегацію Конгресу США схвалити пакет допомоги Україні
Фото - Офіс президента

Президент Володимир Зеленський 9 лютого зустрівся із двопартійною делегацією Палати представників США на чолі з головою комітету з питань розвідки Майком Тернером, яка прибула до Києва.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Офіс президента

Деталі: Зеленський подякував Республіканській і Демократичній партіям за підтримку України з початку повномасштабного вторгнення й наголосив "на критичній важливості ухвалення Конгресом пакета допомоги Україні".

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"Ми не можемо зупинятися в нашій боротьбі з агресором. Щоб ця боротьба була ефективною, нам потрібна підтримка союзників, насамперед Сполучених Штатів. Переконаний, що рішення про виділення необхідної допомоги Україні буде обов’язково ухвалене Конгресом", – цитує Зеленського ОП.

Президент також розповів конгресменам про ситуацію на передовій та потреби ЗСУ, зокрема в системах протиповітряної оборони, та перспективи спільного виробництва в Україні сучасних дронів та засобів радіоелектронної боротьби.

Один із членів американської делегації Джейсон Кроу раніше прокоментував звільнення Валерія Залужного з посади головнокомандувача Збройних сил України.

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Нагадаємо, 8 лютого Сенат США зробив крок до ухвалення пакета з допомогою Україні, Ізраїлю і Тайваню. Проте шанси на його схвалення у Палаті представників поки залишаються невизначеними. 

Детальніше про це – у статті "Промінь надії з США".

Теми: ЗеленськийСШАдопомога Україні
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