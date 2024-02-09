Росіяни вдарили "Шахедами" по Харкову: постраждала цивільна інфраструктура
П'ятниця, 9 лютого 2024, 23:04
Окупаційні війська 9 лютого вдарили "Шахедами" по Харкову, у місті постраждала цивільна інфраструктура.
Джерело: міський голова Харкова Ігор Терехов, голова ОВА Олег Синєгубов
Пряма мова: "Харків під ворожими ударами. У місті серія вибухів. Шахеди. Під ударом цивільна інфраструктура".
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Деталі: Синєгубов уточнив, що окупанти завдали ударів "Шахедами" по Харкову та Великому Бурлуку.
У Харкові зафіксовані влучання у Немишлянському районі. Пошкоджена цивільна інфраструктура.У Великому Бурлуці окупанти також влучили у цивільний об‘єкт – кафе.