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Росіяни вдарили "Шахедами" по Харкову: постраждала цивільна інфраструктура

Тетяна ОлійникП'ятниця, 9 лютого 2024, 23:04
Росіяни вдарили Шахедами по Харкову: постраждала цивільна інфраструктура
Фото - Getty Images

Окупаційні війська 9 лютого вдарили "Шахедами" по Харкову, у місті постраждала цивільна інфраструктура. 

Джерело: міський голова Харкова Ігор Терехов, голова ОВА Олег Синєгубов

Пряма мова: "Харків під ворожими ударами. У місті серія вибухів. Шахеди. Під ударом цивільна інфраструктура".

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Деталі: Синєгубов уточнив, що окупанти завдали ударів "Шахедами" по Харкову та Великому Бурлуку.

У Харкові зафіксовані влучання у Немишлянському районі. Пошкоджена цивільна інфраструктура.У Великому Бурлуці окупанти також влучили у цивільний об‘єкт – кафе.

Теми: ШахедХарківвибух
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