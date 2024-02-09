В Одесі постраждав чоловік внаслідок удару російськими дронами

Російська армія ввечері 9 лютого запустила "Шахеди" по Одесі, відомо про одного постраждалого.

Джерело: голова ОВА Олег Кіпер

Пряма мова: "Нині відомо про одного постраждалого внаслідок ворожої дронової атаки по Одесі. 44-річний чоловік отримав осколкове поранення передпліччя. Нині він отримує всю необхідну медичну допомогу в лікарні".

Реклама:

Що передувало: