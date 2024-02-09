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В Одесі постраждав чоловік внаслідок удару російськими дронами

Тетяна ОлійникП'ятниця, 9 лютого 2024, 23:32
В Одесі постраждав чоловік внаслідок удару російськими дронами
Фото - Getty Images

Російська армія ввечері 9 лютого запустила "Шахеди" по Одесі, відомо про одного постраждалого.

Джерело: голова ОВА Олег Кіпер 

Пряма мова: "Нині відомо про одного постраждалого внаслідок ворожої дронової атаки по Одесі. 44-річний чоловік отримав осколкове поранення передпліччя. Нині він отримує всю необхідну медичну допомогу в лікарні".

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Що передувало: 

  • Повітряні сили повідомляли про ударні БпЛА в напрямку Одеси. 

Теми: ОдесаШахед
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