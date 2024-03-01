Міністр оборони Франції: Ми зосередимося на забезпеченні ЗСУ авіабомбами

Франція не надаватиме Україні винищувачі "Міраж", натомість зосередиться на забезпеченні ЗСУ авіабомбами, які вдається адаптувати до літаків радянських зразків.

Джерело: міністр збройних сил Франції Себастьян Лекорню на засіданні Комітету з питань оборони Національної асамблеї, "Укрінформ", Zone militaire

Пряма мова: "Стосовно авіації - ми також намагаємося зробити щось корисне. Аби бути максимально чесними… замість постачати "Міражі 2000", яких у нас дуже мало і технічне обслуговування яких було б дуже складним завданням, ми вирішили розпочати загальну підготовку пілотів".

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Деталі: за його словами, Франція не зупинилася на цьому: "Ми вклали гроші та інженерні розробки в адаптацію бомб A2SM (класу "повітря-земля") до поколінь радянських літаків Су-24 та МіГ -29, які є в Україні".

Лекорню зауважив, що п'ятдесят бомб A2SM, які постачаються Україні щомісяця і є сумісними з радянськими літаками, - це зміна правил гри. І це було найважливіше. Після цього ведуться дискусії про авіацію, "але вона ніколи не є центральним пунктом, на якому ми концентруємося".

Він додав, що Францію жодного разу не спіймали на розбіжностях між обіцянками та діями. Навпаки, про постачання деяких видів озброєнь Париж заявляв пізніше, коли логістика вже спрацювала, і поставки були здійснені.