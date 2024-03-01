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Франція замовить 100 безпілотників для України

Олена ІвашківП'ятниця, 1 березня 2024, 01:14
Франція замовить 100 безпілотників для України
фото: Себастьян Лекорню в X

Франція замовить у Delair 100 безпілотників, які надійдуть до України вже цього літа.

Джерело: міністр збройних сил Франції Себастьян Лекорню у X 

Деталі: Загалом, за словами Лекорню, міноборони країни замовило 2 тисячі безпілотників. 

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Вони будуть придбані для потреб військ Франції і потреб України.

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Теми: Франціядопомога Україні
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