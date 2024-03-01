Франція замовить 100 безпілотників для України

Франція замовить у Delair 100 безпілотників, які надійдуть до України вже цього літа.

Джерело: міністр збройних сил Франції Себастьян Лекорню у X

Деталі: Загалом, за словами Лекорню, міноборони країни замовило 2 тисячі безпілотників.

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Вони будуть придбані для потреб військ Франції і потреб України.

Par un programme innovant, la France commande 100 munitions téléopérées à Delair, qui arriveront en 🇺🇦 dès cet été.



Au total, 2000 munitions téléopérées seront commandées à notre industrie de défense. Pour les besoins de nos armées et les besoins de l’Ukraine. pic.twitter.com/dhxUR41lPU — Sébastien Lecornu (@SebLecornu) February 29, 2024