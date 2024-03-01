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CNN: В Секторі Гази під час роздачі гуманітарної допомоги загинуло більше сотні людей

Олена ІвашківП'ятниця, 1 березня 2024, 01:53
CNN: В Секторі Гази під час роздачі гуманітарної допомоги загинуло більше сотні людей
Діти у Секторі Гази стоять в черзі за їжею, фото: Getty Images

Міністерство охорони здоров'я Палестини в Секторі Гази повідомило про щонайменше 112 загиблих у четвер після того, як ізраїльські війська відкрили вогонь, поки люди чекали на їжу та допомогу.

Джерело: CNN

Деталі: У міністерстві додали, що постраждали 760 осіб.

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Посол Палестини в ООН Ріяд Мансур повідомив журналістам пізніше в четвер, що кількість загиблих зросла до 122 осіб.

CNN не може підтвердити ці цифри.

Водночас, ізраїльські військові та очевидці надали суперечливі свідчення про події на місці.

ВІДЕО ДНЯ

Речник Армії оборони Ізраїлю Даніель Хагарі заявив, що ізраїльські танки зробили попереджувальний постріл, щоб розігнати натовп, який зібрався навколо гуманітарної колони, побачивши, що людей у натовпі топчуть.

Місцевий журналіст у Секторі Гази Хадір Аль Заанун, який був на місці події та став свідком інциденту, сказав, що хаос і плутанина почалися лише після того, як ізраїльські сили відкрили вогонь, і що більшість постраждалих були випадково поранили вантажівки з гуманітарною допомогою, які намагалися швидко виїхати звідти.

Теми: Сектор ГазиІзраїль
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