CNN: В Секторі Гази під час роздачі гуманітарної допомоги загинуло більше сотні людей

Діти у Секторі Гази стоять в черзі за їжею, фото: Getty Images

Міністерство охорони здоров'я Палестини в Секторі Гази повідомило про щонайменше 112 загиблих у четвер після того, як ізраїльські війська відкрили вогонь, поки люди чекали на їжу та допомогу.

Джерело: CNN

Деталі: У міністерстві додали, що постраждали 760 осіб.

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Посол Палестини в ООН Ріяд Мансур повідомив журналістам пізніше в четвер, що кількість загиблих зросла до 122 осіб.

CNN не може підтвердити ці цифри.

Водночас, ізраїльські військові та очевидці надали суперечливі свідчення про події на місці.

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Речник Армії оборони Ізраїлю Даніель Хагарі заявив, що ізраїльські танки зробили попереджувальний постріл, щоб розігнати натовп, який зібрався навколо гуманітарної колони, побачивши, що людей у натовпі топчуть.

Місцевий журналіст у Секторі Гази Хадір Аль Заанун, який був на місці події та став свідком інциденту, сказав, що хаос і плутанина почалися лише після того, як ізраїльські сили відкрили вогонь, і що більшість постраждалих були випадково поранили вантажівки з гуманітарною допомогою, які намагалися швидко виїхати звідти.