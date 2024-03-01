На Тернопільщині помер військовозобов’язаний, який кілька днів провів у ТЦК

У місті Бучач на Тернопільщині після кількаденного перебування у ТЦК помер 49-річний чоловік. Він хворів епілепсією, а на його тілі були забої та синці.

Джерело: Спеціалізована прокуратура у сфері оборони Західного регіону у Facebook

Деталі: Як йдеться у повідомленні, встановлено, що 25 лютого цей чоловік прибув до ТЦК для звірки військово-облікових документів та проходження військово-лікарської комісії. Однак через алкогольну інтоксикацію медкомісію не проходив.

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Через два дні, 27 лютого, близько 17 години, перебуваючи на території центру комплектування стан здоров’я військовозобов’язаного погіршився – почалися судоми. У результаті він впав на землю та вдарився головою.

Медики констатували смерть, причиною якої стала черепно-мозкова травма. Тіло доставили до Тернопільського обласного бюро судово-медичної експертизи.

Спецпрокуратура у Тернополі перевірить дії службовців ТЦК.

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Окрім цього, Тернопільська спецпрокуратура зареєструвала кримінальне провадження за фактом ймовірного перевищення військовослужбовцями Чортківського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки влади чи службових повноважень.

Попередня правова кваліфікація – ч.5 ст.426-1 КК України, яка передбачає від 8 до 12 років позбавлення волі.

Досудове розслідування доручено здійснювати слідчим Теруправління ДБР у Львові.