У США заговорили про пришвидшення модернізації ядерної тріади

Командувач Стратегічним командуванням США Ентоні Коттон на зустрічі з законодавцями США заявив, що зараз важливо пришвидшувати темпи модернізації ядерної тріади США через протистояння з Китаєм та Росією.

Джерело: Пентагон

Деталі: За його словами, огляд ядерної ситуації за 2022 рік визначив модернізацію ядерного арсеналу США, як головний пріоритет для підтримки потужного ядерного стримування.

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Ці зусилля з модернізації, які здійснюватимуться протягом наступних двох десятиліть, включають ініціативи з модернізації всіх трьох ланок ядерної тріади.

Високопоставлені військові чиновники повідомили законодавцям, що Сполучені Штати залишаються готовими стримувати стратегічні та космічні загрози, але продовження інвестицій має вирішальне значення на тлі зростаючої конкуренції.

Коттон, а також командувач Космічним командуванням США Стівен Вайтінг, заявили, що нещодавні інвестиції Росії та Китаю підкреслюють необхідність збереження стратегічної переваги Сполучених Штатів.

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Пряма мова Коттона: "Найважливіше повідомлення, яке я хочу передати сьогодні, полягає в тому, що сили під моїм командуванням готові стримувати наших супротивників і рішуче відповісти, якщо стримування не вдасться. Жоден супротивник ніколи не повинен сумніватися в наших можливостях сьогодні.

Ми робимо це перед обличчям викликів, які не схожі ні на що, з чим Америка коли-небудь стикалася. Ми протистоїмо не одному, а двом ядерним партнерам: Російській Федерації та Китайській Народній Республіці. Ця реальність у поєднанні з ракетними розробками в Північній Кореї, ядерними амбіціями Ірану та зростаючими відносинами між цими країнами додає нових рівнів складності наш стратегічний розрахунок".

Ще деталі: Коттон відзначив швидкі темпи, з якими Китай розробляє стаціонарні пускові установки міжконтинентальних балістичних ракет, і прогнозує, що ядерний арсенал Китаю може досягти майже 1000 боєголовок до 2030 року.

Він також підкреслив останні заяви президента Росії Володимира Путіна про те, що 95% стратегічних ядерних сил Росії модернізовано: "Коротше кажучи, наші конкуренти покращують свої позиції проти США та їхніх союзників у багатьох сферах темпами, які значно перевищують темпи, які ми спостерігали лише кілька років тому".

Вайтінг також описав досягнення американських конкурентів, які кидають виклик перевазі Сполучених Штатів у космосі.

Він зазначив, що станом на січень флот китайських розвідувальних супутників зріс до більш ніж 359 систем, що більш ніж утричі збільшило присутність космічної системи збору розвідданих з 2018 року.

Росія також продовжує розвивати та випробовувати космічні та протисупутникові можливості, сказав Вайтінг.

Обидва лідери сказали законодавцям, що постійні інвестиції в стратегічні та космічні можливості мають вирішальне значення.

Пряма мова Вайтінга: "Хоча конфлікт у космосі не є неминучим, він, безперечно, буде руйнівним і порушить наше використання космосу на десятиліття.

Ми повинні бути готові, якщо стримування не вдасться".