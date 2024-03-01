ISW: Путін використав ядерну риторику, щоб привернути увагу Заходу до себе і пропаганди

Під час виступу на Федеральних зборах Путін використовував риторику про переговори і брязкання ядерною зброєю для того, щоб привернути увагу Заходу до цієї промови та для просування поточних інформаційних операцій Кремля.

Джерело: Інститут вивчення війни (ISW)

Деталі: Путін підтвердив свою удавану готовність до діалогу зі Сполученими Штатами з питань "стратегічної стабільності" і продовжив покладати відповідальність за відсутність переговорів на США.

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Путін стверджував, що якщо Сполучені Штати хочуть обговорювати важливі питання безпеки, то необхідно враховувати національні інтереси Росії.

ISW наголосив, що Путін продовжує переслідувати максималістські цілі в Україні, він хоче повну капітуляцію України, а також має на меті послабити і роззброїти НАТО - це він розглядає як невід'ємну частину російських національних інтересів.

Наразі Кремль проводить інформаційну операцію, імітуючи зацікавленість у переговорах, щоб спонукати Захід до поступок щодо суверенітету і територіальної цілісності України.

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Путін також підкреслив, що Росія володіє зброєю, здатною завдати удару по західних країнах, і заявив, що ескалація Заходу загрожує можливим ядерним конфліктом, який може знищити цивілізацію.

Військові аналітики зауважили, що Путін і російські офіційні особи часто посилаються на ядерні загрози, щоб вселити страх у західну аудиторію і послабити підтримку України з боку Заходу.

Кремль не вдався до значної ескалації у відповідь на надання Україні нових західних систем, і ISW продовжує оцінювати, що застосування Росією ядерної зброї в Україні та за її межами є вкрай малоймовірним.

Ключові висновки ISW за 29 лютого: