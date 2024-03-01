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На Полтавщині стався землетрус магнітудою 3,6 бала

Олена ІвашківП'ятниця, 1 березня 2024, 05:32
На Полтавщині стався землетрус магнітудою 3,6 бала
Скриншот gcsk.gov.ua

Землетрус магнітудою 3,6 бала за шкалою Ріхтера стався на захід від Полтави, в Решетилівському районі. Епіцентр землетрусу був на глибині 10 кілометрів.

Джерело: Головний центр спеціального контролю

Деталі: За класифікацією землетрусів, він відноситься до ледве відчутних. Коливання відчуваються тільки окремими людьми, які знаходяться в спокійному стані всередині приміщення, особливо на верхніх поверхах.

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Подібні за силою землетруси у Полтавській області реєструвалися і раніше, зокрема останні із них 23 липня, 8 червня, 26 травня та 14 січня 2023 року з магнітудами 2,6, 3,7, 3,5 та 2,7 бала.

Теми: землетрусПолтавська область
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