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У Росії заявили про атаку дронів у двох областях: летіли на завод-виробник вибухівки

Олена Івашків, Ірина БалачукП'ятниця, 1 березня 2024, 07:07
У Росії заявили про атаку дронів у двох областях: летіли на завод-виробник вибухівки
Ілюстраційне фото: Армія дронів

Російське Міноборони заявило, що в ніч на 1 березня протиповітряна оборона окупантів нібито знищила чотири безпілотники; у соцмережах пишуть, що дрони атакували завод ВПК, жителі чули вибухи.

Джерело: Міноборони РФ, російські Telegram-канали

Деталі: Один БПЛА нібито знищили над Бєлгородською областю, ще три дрони перехопили над Нижегородською областю.

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Російські Telegram-канали пишуть, що ЗСУ нібито спробували атакувати завод імені Свердлова в Дзержинську Нижегородської області, який є одним із найбільших російських виробників вибухівки та основних складових для боєголовок до ракетних комплексів протиповітряної оборони.

Повідомляється, що загалом до виробництва летіли три безпілотники. Нібито всіх їх придушили засобами радіоелектронної боротьби.

Водночас пабліки пишуть, що жителі Дзержинська вночі чули вибухи.

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Теми: Росіябезпілотники
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