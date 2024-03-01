Експосол США зізнався у шпигунстві на користь Куби

Колишній посол США в Болівії Віктор Мануель Роча, який обіймав посаду з 2000 по 2002 рік, визнав себе винним за звинуваченням у шпигунстві на користь Куби протягом десятиліть. Про це свідчать судові протоколи, опубліковані в четвер.

Джерело: Reuters

Деталі: Міністерство юстиції США назвало це однією з наймасштабніших і найтриваліших інфільтрацій іноземного агента в уряд США.

Реклама:

Рочі у грудні було пред'явлено звинувачення у скоєнні кількох федеральних злочинів.

США звинуватили Рочу в тому, що з 1981 року він таємно підтримував Кубу і її підпільну місію зі збору розвідувальної інформації проти Вашингтона.

У середині лютого він не визнав себе винним, а в четвер сторони у справі оголосили, що він "змінить свої свідчення", згідно із записом в американській онлайн-системі судових записів. У ньому додається, що винесення вироку призначено на 12 квітня.

ВІДЕО ДНЯ

Роча був заарештований у грудні. Його законний представник не відразу відповів на запит про коментар.

Роча працював у Державному департаменті з 1981 по 2002 рік, повідомив Департамент юстиції, коли йому було пред'явлено звинувачення. Він входив до Ради національної безпеки Білого дому з 1994 по 1995 рік, а також працював радником командувача Південного командування збройних сил США приблизно з 2006 по 2012 рік, додали у відомстві.

Згідно з судовим документом, Роча зізнався у своїй багаторічній роботі на Кубу під час низки зустрічей у 2022 і 2023 роках з агентом ФБР під прикриттям, який видавав себе за таємного представника кубинського Головного розвідувального управління.