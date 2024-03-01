Росіяни тиснуть по всій лінії фронту, за добу на фронті було 83 боєзіткнення − Генштаб

Окупанти намагалися атакувати по всій лінії фронту, найгарячіше було на Авдіївському і Новопавлівському напрямках; росіяни завдали 3 ракетних та 91 авіаційний удар, 142 рази гатили по позиціях українських військ та населених пунктах з РСЗВ; загалом минулої доби на фронті відбулося 83 бойових зіткнення.

Джерело: зведення Генштабу ЗСУ станом на ранок 1 березня у Facebook

Деталі: У зоні відповідальності ОСУВ "Хортиця" на Куп’янському напрямку Сили оборони відбили 2 атаки окупантів в районах населених пунктів Петропавлівка, Табаївка Харківської області.

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На Лиманському напрямку українські воїни відбили 12 атак росіян в районах населених пунктів Терни, Ямполівка Донецької області та Білогорівка Луганської області.

На Бахмутському напрямку Сили оборони відбили 2 атаки противника в районах населених пунктів Іванівське та Кліщіївка Донецької області.

В зоні відповідальності ОСУВ "Таврія" на Авдіївському напрямку захисники відбили 25 атак окупантів в районах населених пунктів Бердичі, Орлівка, Тоненьке, Первомайське, Невельське Донецької області.

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На Новопавлівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Красногорівка, Георгіївка, Побєда, Новомихайлівка Донецької області, де росіяни 30 разів намагалися прорвати оборону українських військ.

На Оріхівському напрямку Сили оборони відбили 1 атаку противника в районі Роботиного Запорізької області.

В зоні відповідальності ОСУВ "Одеса" на Херсонському напрямку ЗСУ надалі продовжують утримувати позиції та відбивати штурми окупаційних військ. Протягом минулої доби росіяни здійснили 4 безуспішних штурми позицій українських військ на лівобережжі Дніпра.

Водночас авіація Сил оборони протягом минулої доби завдала ударів по 10 районах зосередження особового складу росіян.

Підрозділи Повітряних Сил ЗСУ знищили три винищувачі-бомбардувальники Су-34.

Підрозділи ракетних військ завдали ураження по 3 районах зосередження особового складу, озброєння і військової техніки, 3 реактивних системах залпового вогню БМ-21 "Град", 2 артилерійських засобах, 2 пунктах управління, 1 складу боєприпасів, 1 засобу радіоелектронної боротьби окупантів.