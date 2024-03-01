Окупанти 200 разів ударили по Запорізькій області: є загиблий

За добу 29 лютого російсько-окупаційні війська 200 разів обстріляли Запорізьку область, загинула людина, ще одна зазнала поранень.

Джерело: голова Запорізької ОВА Іван Федоров у Facebook

Пряма мова: "71-річний чоловік загинув внаслідок ворожої ракетної атаки по Юльївці Запорізької області. 68-річна жінка отримала поранення.



200 ударів по 11 населених пунктах регіону завдали росіяни впродовж доби".



Деталі: За словами Федорова, 130 артобстрілів прийшлися по території Оріхова, Приютного, Малинівки, Малої Токмачки, Плавнів та інших прифронтових міст і сіл.



Окупанти завдали 4 ракетні удари по Юльївці, атакували 52 безпілотниками Гуляйполе, Новоданилівку, Малинівку, Малу Токмачку й Роботине, здійснили 5 РСЗВ-обстрілів Роботиного, вгатили 9 авіаснарядами по Левадному, Малій Токмачці, Роботиному й Новоданилівці.



Вказано, що від мешканців надійшло 27 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури.

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