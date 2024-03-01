Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Окупанти 200 разів ударили по Запорізькій області: є загиблий

Валентина РоманенкоП'ятниця, 1 березня 2024, 08:34
Окупанти 200 разів ударили по Запорізькій області: є загиблий
фото з ТГ Федорова

За добу 29 лютого російсько-окупаційні війська 200 разів обстріляли Запорізьку область, загинула людина, ще одна зазнала поранень.

Джерело: голова Запорізької ОВА Іван Федоров у Facebook

Пряма мова: "71-річний чоловік загинув внаслідок ворожої ракетної атаки по Юльївці Запорізької області. 68-річна жінка отримала поранення.

200 ударів по 11 населених пунктах регіону завдали росіяни впродовж доби".

Деталі: За словами Федорова, 130 артобстрілів прийшлися по території Оріхова, Приютного, Малинівки, Малої Токмачки, Плавнів та інших прифронтових міст і сіл.

Окупанти завдали 4 ракетні удари по Юльївці, атакували 52 безпілотниками Гуляйполе, Новоданилівку, Малинівку, Малу Токмачку й Роботине, здійснили 5 РСЗВ-обстрілів Роботиного, вгатили 9 авіаснарядами по Левадному, Малій Токмачці, Роботиному й Новоданилівці.

Вказано, що від мешканців надійшло 27 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури.

Реклама:
Теми: Запорізька областьвійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Україна може зупинити Путіна, якщо ми надамо необхідну зброю – Байден

США і Британія попередили про ймовірні теракти в Москві

Кулеба про погодження Залужного на посаду посла: Дуже логічний крок

У Туреччині анонсували візит Зеленського 8 березня

Чехія завершила збір грошей на 800 тисяч снарядів для України

фотоШвеція увійшла в НАТО

Усі новини...
Запорізька область
Рятувальники знищили російську авіабомбу у пів тонни вагою
Росіяни скинули авіабомбу на прифронтове село в Запорізькій області: загинула людина
Сирський: Прорахунки на Авдіївському напрямку враховано, ворога вибили з околиць Орлівки
Останні новини
09:34
"Чим довше армія воює, тим менше рівень підготовки солдата" – військовий та історик Роман Пономаренко
09:33
фото"Смерч", КАБи, С-300: 8 березня росіяни здійснили масований обстріл Донеччини
09:27
Китайські авто серед лідерів: українці почали купувати все більше електрокарів
09:09
ЗМІ: США готують резолюцію в Радбезі ООН щодо ядерної зброї в космосі
08:44
Кулеба закликав союзників відправити тренувальні місії в Україну
08:17
На Одещині пошкоджено об’єкт інфраструктури через атаку БпЛА
08:08
ЗСУ за добу знешкодили 880 загарбників і 25 артсистем
08:04
Франція планує розширити програму навчання українських військових
07:52
доповнено від 00:58, фото Окупанти атакували Чугуїв: поранили 5 людей
07:39
ППО знищила 33 з 37 "Шахедів", які атакували Україну
Усі новини...
Реклама: