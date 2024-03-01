В ніч на 1 березня Сили оборони знищили всі "Шахеди", які РФ запустила по Україні

Сили оборони знищили чотири ворожі безпілотники-камікадзе типу Shahed, які Росія запустила по Україні в ніч на п’ятницю 1 березня.

Джерело: пресслужба Повітряних сил ЗСУ у Whatsapp

Деталі: Зазначається, що в ніч на 1 березня 2024 року противник атакував 5-ма зенітними керованими ракетами С-300 з окупованої Донеччини і Бєлгородської області РФ та 4-ма ударними БпЛА типу "Shahed" (із районів Приморсько-Ахтарськ, Курськ – РФ).

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Дослівно: "В результаті протиповітряного бою мобільними вогневими групами Сил оборони знищено 4 "Шахеди" у межах Харківської та Дніпропетровської областей".