Поїхав до родини в Німеччину, а опинився в РФ: прикордоннику оголосили підозру в держзраді

Працівники Державного бюро розслідувань повідомили про підозру у державній зраді прикордоннику, який перейшов на бік ворога та брав участь у пропагандистських шоу росіян.

Джерело: ДБР, співрозмовники УП у правоохоронних органах

Деталі: В Бюро не називають імені підозрюваного, але за даними УП, йдеться про майора Чернігівського 105-го прикордонного загону імені Володимира Великого Олександра Кияшка.

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Наприкінці грудня 2023 року в мережі поширилося відео сюжету пропагандистського телеканалу "Россия-1", в якому стверджувалося, що нібито "майор-зв’язківець", який володіє "секретною інформацією", перейшов на бік РФ.

ДБР у взаємодії з СБУ та внутрішньою безпекою прикордонників почали розслідування кримінального провадження за цим фактом.

Було встановлено, що прикордонник під час щорічної відпустки виїхав за межі України до Німеччини начебто для відвідування дружини та дитини. З відпустки він не повернувся, натомість виїхав на територію Росії. Там майор дав інтерв’ю програмі "Вєсті" (телеканал "Россия-1"), назвавши дії української влади щодо захисту країни від збройної агресії Російської Федерації – терористичними.

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Цими діями зрадник надав безпосередню допомогу представникам РФ у створенні умов для виправдування збройної агресії Російської Федерації проти України.

Йому повідомлено про підозру у державній зраді та дезертирстві.

Санкції статей передбачають покарання аж до довічного ув’язнення.

Наразі вживаються заходи щодо оголошення зрадника у розшук та звернення до суду із клопотанням про здійснення спеціального досудового розслідування.