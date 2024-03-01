Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Поїхав до родини в Німеччину, а опинився в РФ: прикордоннику оголосили підозру в держзраді

Валентина РоманенкоП'ятниця, 1 березня 2024, 10:56
Поїхав до родини в Німеччину, а опинився в РФ: прикордоннику оголосили підозру в держзраді
Кияшко. скриншот із пропагандистського каналу РФ

Працівники Державного бюро розслідувань повідомили про підозру у державній зраді прикордоннику, який перейшов на бік ворога та брав участь у пропагандистських шоу росіян.

Джерело: ДБР, співрозмовники УП у правоохоронних органах

Деталі: В Бюро не називають імені підозрюваного, але за даними УП, йдеться про майора Чернігівського 105-го прикордонного загону імені Володимира Великого Олександра Кияшка.

Реклама:

Наприкінці грудня 2023 року в мережі поширилося відео сюжету пропагандистського телеканалу "Россия-1", в якому стверджувалося, що нібито "майор-зв’язківець", який володіє "секретною інформацією", перейшов на бік РФ.

ДБР у взаємодії з СБУ та внутрішньою безпекою прикордонників почали розслідування кримінального провадження за цим фактом.

Було встановлено, що прикордонник під час щорічної відпустки виїхав за межі України до Німеччини начебто для відвідування дружини та дитини. З відпустки він не повернувся, натомість виїхав на територію Росії. Там майор дав інтерв’ю програмі "Вєсті" (телеканал "Россия-1"), назвавши дії української влади щодо захисту країни від збройної агресії Російської Федерації – терористичними.

ВІДЕО ДНЯ

Цими діями зрадник надав безпосередню допомогу представникам РФ у створенні умов для виправдування збройної агресії Російської Федерації проти України.

Йому повідомлено про підозру у державній зраді та дезертирстві.

Санкції статей передбачають покарання аж до довічного ув’язнення.

Наразі вживаються заходи щодо оголошення зрадника у розшук та звернення до суду із клопотанням про здійснення спеціального досудового розслідування.

Теми: держзрадаПрикордонна службаДБР
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Україна може зупинити Путіна, якщо ми надамо необхідну зброю – Байден

США і Британія попередили про ймовірні теракти в Москві

Кулеба про погодження Залужного на посаду посла: Дуже логічний крок

У Туреччині анонсували візит Зеленського 8 березня

Чехія завершила збір грошей на 800 тисяч снарядів для України

фотоШвеція увійшла в НАТО

Усі новини...
держзрада
СБУ: 15 років тюрми отримав соратник Киви, який шпигував за ППО на Дніпропетровщині
ДБР завершило розслідування держзради Рабіновича, справа пішла до суду
Перед судом постане російський агент "Лексус", який шпигував для ФСБ на кордоні
Останні новини
09:34
"Чим довше армія воює, тим менше рівень підготовки солдата" – військовий та історик Роман Пономаренко
09:33
фото"Смерч", КАБи, С-300: 8 березня росіяни здійснили масований обстріл Донеччини
09:27
Китайські авто серед лідерів: українці почали купувати все більше електрокарів
09:09
ЗМІ: США готують резолюцію в Радбезі ООН щодо ядерної зброї в космосі
08:44
Кулеба закликав союзників відправити тренувальні місії в Україну
08:17
На Одещині пошкоджено об’єкт інфраструктури через атаку БпЛА
08:08
ЗСУ за добу знешкодили 880 загарбників і 25 артсистем
08:04
Франція планує розширити програму навчання українських військових
07:52
доповнено від 00:58, фото Окупанти атакували Чугуїв: поранили 5 людей
07:39
ППО знищила 33 з 37 "Шахедів", які атакували Україну
Усі новини...
Реклама: