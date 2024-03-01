Останній день лютого-2024 у Києві став рекордно теплим

29 лютого у столиці були зафіксовані два температурні рекорди.

Джерело: Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського

Деталі: Максимальна температура повітря досягла 12,1°С, що на 2,8°С вище попереднього рекордного показника для цього дня 2008 року.

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Своєю чергою середньодобова температура повітря виявилась найвищою за час проведення спостережень для цього дня і склала 5,0°С, що перевищило попередній рекордний показник 2016 року на 0,4°С.