Останній день лютого-2024 у Києві став рекордно теплим
П'ятниця, 1 березня 2024, 11:49
29 лютого у столиці були зафіксовані два температурні рекорди.
Джерело: Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського
Деталі: Максимальна температура повітря досягла 12,1°С, що на 2,8°С вище попереднього рекордного показника для цього дня 2008 року.
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Своєю чергою середньодобова температура повітря виявилась найвищою за час проведення спостережень для цього дня і склала 5,0°С, що перевищило попередній рекордний показник 2016 року на 0,4°С.