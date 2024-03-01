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Росіяни зібрали сили і роблять один із "потужних ривків" на Часів Яр – Євлаш

Станіслав ПогоріловП'ятниця, 1 березня 2024, 12:12
Росіяни зібрали сили і роблять один із потужних ривків на Часів Яр – Євлаш
фото: Getty Images

Начальник пресслужби оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Ілля Євлаш заявив, що російські війська акумулюють свої сили на сході України і роблять один із "потужних ривків" на Часів Яр у Донецькій області.

Джерело: Євлаш в ефірі "Радіо Свобода" (проєкт Свобода.Ранок)

Пряма мова Євлаша: "Вони акумулюють дуже потужні свої сили і станом на зараз це можна вважати одним із потужних їхніх ривків на Часів Яр… Доступ до Часового Яру відкриє ворогу дорогу для продовження їхніх наступальних дій, плацдарм для наступу на Костянтинівку. І звичайно, що основна ціль в Донецькій області – це Краматорсько-Слов’янська агломерація. Тому ворог не шкодує своїх зусиль, намагається скористатися моментом – доволі довгий час використовує тактику "бігти туди, куди ллється", шукає слабкі місця. І при найменшій нагоді десь прорвати оборону посилює свої угруповання і вдається до штурмових дій".

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Деталі: За його словами, російські війська розглядають цей населений пункт як ключовий для продовження наступу на Костянтинівку і Краматорсько-Слов’янську агломерацію.

Також він повідомив, що поблизу Часового Яру зведено декілька кіл оборони. На цьому напрямку також є мінні поля, як протитанкові, так і протипіхотні, також зробили насипи і протитанкові вали для перешкоджання просуванню важкої техніки російської армії.

"До оборони Часового Яру готувалися давно, ще коли противник зміг захопити Бахмут. Звичайно, було зрозуміло, що необхідно обладнувати додаткові рубежі оборони, більш вигідні. Оскільки найбільший наступний населений пункт на цьому на цьому напрямку був Часів Яр", – сказав Євлаш.

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Теми: Донецька областьвійнаРосіяЗбройні сили
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