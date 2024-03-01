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Українські пілоти на F-16 відпрацьовують завдання ударів по цілях – Ігнат

Валентина РоманенкоП'ятниця, 1 березня 2024, 12:35
Українські пілоти на F-16 відпрацьовують завдання ударів по цілях – Ігнат
винищувач F-16. ілюстративне фото Getty Images

Українські льотчики та інженери продовжують навчання на винищувачах F-16, пілоти відпрацьовують тактичні прийоми.

Джерело: речник Повітряних сил ЗСУ полковник Юрій Ігнат в ефірі національного телемарафону

Пряма мова: "Процес триває. Льотчики відпрацьовують тактичні прийоми. Відпрацьовують фактично завдання ударів по повітряних і наземних цілях. Це дуже-дуже потрібно. Бо не лише літати треба й контролювати повітряний простір, на них треба воювати. Й саме ці речі зараз відпрацьовують наші пілоти.

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Так само й авіаційний персонал, інженери, які пізнають, як саме обслуговувати цей літак, його озброєння, як його програмувати, як завдавати ударів високоточною зброєю.

Вся ця підготовка потрібна для того, щоби максимально ефективно літак працював в українському небі, знищуючи повітряні, наземні та морські цілі (ворога). Україна ж адаптує інфраструктуру на певних майданчиках для того, щоби ці літаки могли застосовуватися з наших летовищ".

Деталі: Ігнат нагадав, що мінімальна програма підготовки на F-16 –два роки. Український же льотний склад і наземний персонал проходять її гіпершвидкими темпами – перенавчання триватиме близько пів року. Тобто Україна робить все можливе, щоб цей літак якомога швидше з'явився в нашому небі і виконував завдання.

ВІДЕО ДНЯ

Передісторія:

  • Раніше в Пентагоні повідомили, що перші чотири українські пілоти мають завершити навчання на американських винищувачах F-16 до літа.
  • За повідомленнями ЗМІ, перші винищувачі F-16 опиняться в українському небі орієнтовно у червні 2024 року.
  • У грудні Нідерланди ухвалили рішення почати підготовку до передачі Україні перших 18 винищувачів F-16, нещодавно їхню кількість збільшили до 24.

Теми: винищувачіПовітряні сили ЗСУ
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