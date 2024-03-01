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Канада допускає розміщення небойових підрозділів в Україні для тренування військових

"Європейська правда", "Українська правда"П'ятниця, 1 березня 2024, 13:04
Канада допускає розміщення небойових підрозділів в Україні для тренування військових
Білл Блер, фото: Getty Images

Міністр оборони Канади Білл Блер допустив можливість того, що канадські інструктори можуть повернутися в Україну для тренувань українських солдатів за певних умов, але це "має бути зроблено досить обережно й обмежено".

Джерело: Блер в інтерв’ю виданню Toronto Star, передає "Європейська правда"

Пряма мова: "Ми тренуємо українців скрізь, але я думаю, що було певне визнання того, що деякі з цих тренувань є складними, тому що важко вивезти людей з України для проходження тренувань.

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Тож (були) деякі дискусії про те, чи можемо ми зробити це більш ефективно, і чи можливо це зробити в Україні".

Деталі: Блер розповів про це у контексті останніх заяв президента Франції Емманюеля Макрона. Зазначимо, раніше Блер виключив можливість розгортання бойових підрозділів в Україні.

Угода про безпеку між Канадою та Україною, підписана минулими вихідними, передбачає, що Канада може повернутися до проведення навчань в Україні, "коли дозволять умови".

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"Це має бути зроблено досить обережно й обмежено, з урахуванням можливості проведення тренувань", – сказав міністр в інтерв'ю газеті.

Блер сказав, що деякі країни висловлювали занепокоєння, що така операція "потенційно буде розглядатися як бойова, і я думаю, що був широкий консенсус, що це недоречно, і ми цього не робимо", – сказав він.

Що було раніше:

  • Після того як цього тижня європейські лідери відкинули пропозицію Макрона відправити війська в Україну, міністр оборони Франції Себастьєн Лекорню уточнив, що дискусії відповідали тому, як їх описав Блер: вони були зосереджені на військовій підготовці або операціях з розмінування, "а не на відправці військ для ведення війни проти Росії".
  • 29 лютого Макрон заявив, що всі його заяви про повномасштабну війну Росії проти України – включно з можливістю відправлення західних військ, які викликали резонанс, – були ретельно продумані.

Теми: КанадаУкраїнавійнадопомога Україні
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