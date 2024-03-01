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Британська розвідка оцінила можливості оборонно-промислового комплексу РФ у 2024 році

"Українська правда", "Європейська правда"П'ятниця, 1 березня 2024, 13:36
Британська розвідка оцінила можливості оборонно-промислового комплексу РФ у 2024 році
Фото: Getty Images

Розвідка Великої Британії вважає, що оборонно-промисловий комплекс Росії не здатний повністю забезпечити її потреби у війні проти України, однак може надати перевагу над Україною у 2024 році.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на розвідувальний огляд Міноборони Британії від 1 березня

Деталі: Зазначається, що оборонна промисловість Росії у 2023 році істотно наростила виробництво за рахунок збільшення числа людей, що працюють в ОПК, до 3,5 млн людей, збільшення числа змін і розширення наявних виробничих ліній.

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Водночас збільшене виробництво відбувається за рахунок відновлення і модернізації наявних запасів, а не нового виробництва. Наприклад, переважна більшість основних бойових танків, випущених у 2023 році, складається з відновлених машин.

Крім того, як зазначається, у 2023 році зросло виробництво артилерійських боєприпасів. "Однак виробництво снарядів, ймовірно, досягне піка в наступні 12 місяців з огляду на обмежені потужності", – йдеться в огляді.

"Хоча оборонна промисловість нездатна повною мірою забезпечити потреби російських операцій проти України, вона майже напевно здатна надати матеріальну перевагу над Україною у 2024 році", – стверджує британська розвідка.

ВІДЕО ДНЯ

Раніше британська розвідка проаналізувала втрати російської армії за два роки повномасштабної війни в Україні.

В одному з попередніх оглядів розвідка Британії проаналізувала, як РФ виправдовує затягування війни проти України.

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Теми: РосіярозвідкаВелика Британія
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