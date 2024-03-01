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ДБР: На Волині викрили зловмисників, які незаконно переправили через кордон майже 170 осіб

Валентина РоманенкоП'ятниця, 1 березня 2024, 13:48
ДБР: На Волині викрили зловмисників, які незаконно переправили через кордон майже 170 осіб
ілюстративне фото ДПСУ

Державне бюро розслідувань повідомляє про викриття злочинної групи, яка переправляла військовозобов’язаних через кордон до Польщі: до неї була залучена інспекторка одного з прикордонних загонів на Волині.

Джерело: ДБР, Спеціалізована прокуратура у сфері оборони Західного регіону, УП

Дослівно ДБР: "Клієнтів ділки шукали у соцмережах, а вартість послуг складала 3,5 тисячі доларів США з особи.

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З ними заздалегідь домовлялись про зустріч і доправляли автомобілем до пункту пропуску ("Устилуг-Зосин"). Водій-спільник передавав прикордонниці закордонні паспорти пасажирів. Інспекторка не вносила відомості про них до автоматизованої системи обміну інформацією щодо контролю осіб, які перетинають державний кордон ("Гарт-1). Це давало можливість чоловікам перетнути кордон і потрапити до Польщі".

Деталі: Прокуратура повідомляє про один задокументований факт перетину кордону чотирма військовозобов'язаними, водночас у ДБР кажуть, що за даними слідства, за такою схемою група переправила за межі держави щонайменше 168 осіб (за даними УП – за період з 2022 року –ред.).

Інспекторці за сприяння внутрішньої безпеки Держприкордонслужби повідомлено про підозру у незаконному переправленні осіб через державний кордон України за попередньою змовою групою осіб, з використанням свого службового становища.

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Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 7 років.

Також до суду подано клопотання про обрання фігурантці запобіжного заходу та відсторонення від займаної посади.

Розслідування триває, встановлюється повне коло осіб, причетних до протиправної діяльності, зазначають у ДБР.

Теми: ухилянтиДБРВолинська областьПрикордонна служба
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