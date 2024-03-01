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ГУР вивело з ладу "Панцир-С1" загарбників на території Росії

"Українська правда"П'ятниця, 1 березня 2024, 13:59
ГУР вивело з ладу Панцир-С1 загарбників на території Росії
Фото: мапа google map

Головне управління розвідки 29 лютого здійснило успішну атаку на зенітний ракетно-гарматний комплекс "Панцир-С1", який росіяни розмістили поблизу населеного пункту Головчіно Грайворонського району Бєлгородської області РФ.

Джерело: пресслужба ГУР

Дослівно: ГУР МО України інформує ― 29 лютого 2024 року внаслідок  успішного вогневого ураження пошкоджено російський  ракетно-гарматний  комплекс "Панцир-С1".

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Деталі: Повідомляється, що після влучання ЗРПК було виведено з ладу, а його екіпаж поніс санітарні втрати, поранення зазнали двоє російських окупантів.

У розвідці нагадали, що "Панцир-С1" призначений для прикриття військових та військово-промислових об’єктів, а його вартість становить близько $15 млн.

Насалений пункт Головчине знаходиться на відстані близько 10 км від кордону з Україною.

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