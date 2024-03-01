Міністерка фінансів США запевнила, що G7 шукає шляхи використання заморожених активів РФ

Міністерка фінансів США Джанет Єллен заявила, що Сполучені Штати та їхні союзники продовжуватимуть шукати шляхи розблокування використання російських суверенних активів на суму $300 мільярдів.

Джерело: Джанет Єллен в інтерв’ю Reuters, передає "Європейська правда"

Пряма мова: "Тут є складні юридичні питання. Ми згодні з тим, що все, що ми робимо, повинно мати тверде міжнародне правове обґрунтування, а також внутрішнє обґрунтування".

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Єллен заявила, що будь-які дії потребують чіткого юридичного обґрунтування, що стало каменем спотикання на переговорах цього тижня в кулуарах зустрічі міністрів фінансів країн "Великої двадцятки" (G20), яку приймала Бразилія.

Єллен заявила, що вона звернулася до міністра фінансів Франції Бруно Ле Мера з проханням допомогти розробити варіанти, які шукають лідери країн "Великої сімки" (G7) до їхнього червневого саміту, після того, як Ле Мер публічно відкинув її думку про те, що існує юридичне обґрунтування для монетизації активів.

Посадовці G7 вже рік намагаються вирішити, що робити з російськими суверенними активами, щоб допомогти Україні. Дебати вилилися в публічну площину під час зустрічі G20 цього тижня, виявивши глибокі розбіжності між союзниками по G7.

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Росія пригрозила серйозними заходами у відповідь, якщо Захід захопить її активи. Деякі європейські країни побоюються, що це може створити небезпечні прецеденти і підірвати віру в західні валюти, хоча Єллен назвала масову відмову від цих валют "вкрай малоймовірною".

В інтерв'ю вона сказала, що хоча деякі європейці скептично ставляться до арешту активів, існують такі варіанти, як використання активів як застави для кредитів, а також нова пропозиція видати синдикований кредит, яку вона назвала "цікавим варіантом".

"Ми будемо продовжувати працювати. Співробітники (Ле Мера) працюють з нашими. Ми закликали його допомогти нам знайти варіанти, варіанти, які ми можемо представити лідерам", – додала вона.

Єллен сказала, що лідери G7 попросили "запропонувати якомога більше життєздатних варіантів і проаналізувати як вигоди, так і витрати, пов'язані з ними".

Єллен зазначила, що вкрай важливо не поставити під загрозу роботу бельгійського клірингового центру Euroclear, який володіє більшістю російських активів. "Euroclear є безмежно важливою фінансовою компанією, і ми повинні бути надзвичайно обережними, щоб не робити нічого, що ставить під загрозу її функціонування", – сказала вона.

Ле Мер висловився за більш скромний підхід, зосереджений на кроках Європейського Союзу щодо використання прибутків від заморожених активів для отримання доходів для України.

Вашингтон підтримує ідею податку на прибутки, але хоче побачити, чи виправдані більш значні дії.

Президент США Джо Байден хоче, щоб країни G7 досягнули прогресу щодо планів використання арештованих російських суверенних активів на підтримку України до їхнього саміту в червні 2024 року.

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