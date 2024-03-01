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У Криму чули вибухи в районі Севастополя і Гвардійського, де розташована авіабаза

Олена РощінаП'ятниця, 1 березня 2024, 15:58
У Криму чули вибухи в районі Севастополя і Гвардійського, де розташована авіабаза
Приліт по військовій базі в Гвардійському, фото підписника "Кримського вітру"

В окупованому Росією Криму 1 березня під час повітряної тривоги пролунали вибухи – їх чули жителі Севастополя, Євпаторії та Гвардійського, що на північ від Сімферополя. 

Джерело: "Крим.Реалії", "Суспільне", Telegram-канал "Крымский ветер" і партизанський рух "Атеш", "Крыминформ"

Деталі: Місцеві жителі повідомили "Суспільне Крим" про вибухи в Севастополі та Євпаторії. "Крим.Реалії" також повідомив, що в Севастополі було чути два потужні вибухи. 

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"Атеш" повідомив про рух "швидких" у Севастополі та Євпаторії. 

Окупаційний губернатор Севастополя Михайло Развожаєв заявив, що у Севастополі працює ППО, а "всі служби приведені в стан бойової готовності". О 15:32 він оголосив відбій повітряної тривоги у місті.

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"У Гвардійську чули кілька потужних вибухів, потім нетривалий час над містом був дим. Зараз частина Гвардійського без електроенергії", – сказав місцевий мешканець "Суспільному".

"Крымский ветер" із посиланням на підписників пише, що по базі в Гвардійському "був приліт, а в селищі немає світла".

За даними "Крим.Реалії", у Гвардійському розташована російська авіабаза, на якій базується 37-й змішаний авіаційний полк ВКС у складі двох ескадрилій Су-24М і Су-25СМ (по 12 машин).

Моніторингова група "Кримського вітру" зафіксувала пожежу на південь від злітної смуги аеропорту "Сімферополь".

Після відбою тривоги окупанти вдруге за день призупинили рух на Кримському (Керченському) мосту.

Спершу Развожаєв повідомляв, що "дим у районі внутрішнього рейду, Севастопольської та Південної бухт – це військові використовують табельні засоби маскування". Пізніше "Крыминформ" повідомив, що і дим над Кримським мостом – це завіса для маскування.

Однак центр Севастополя, як повідомляє "Кримський вітер", залишився без світла.

Теми: Кримвибухвійна
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