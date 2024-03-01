Блокада кордону: у "Шегинях" польські фермери відмовилися пропускати будь-які вантажівки

Польські фермери, які продовжують блокувати рух вантажного транспорту на шести напрямках пунктів пропуску з Україною, близько 13:00 відмовилися пропускати будь-які вантажівки у пункті пропуску "Медика - Шегині".

Джерело: речник Державної прикордонної служби України полковник Андрій Демченко в ефірі національного телемарафону



Пряма мова: "Сьогодні маємо певну зміну по напрямку пункту пропуску "Шегині". О 13-тій годині, як повідомила нам польська сторона, польські фермери відмовилися пропускати будь-які вантажівки, які слідують чи то в бік України, чи то в бік Польщі.

Хоч і до цього на цьому напрямку відмічався критичний мінімум перетину кордону вантажівками. До прикладу, за минулу добу цей напрямок перетнули тільки 47 транспортних засобів в обох напрямках. Після 13 години вантажіки не рухаються взагалі".

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Деталі: Загалом польські мітингувальники продовжують блокувати роботу на шести пропускних пунктах: "Ягодин", "Устилуг", "Угринів", "Рава-Руська", "Шегині" та "Краківець".

Оновлено: Як уточнив Демченко "Українській правді", за попередньою інформацією, польські протестувальники мають намір тримати повну блокаду вантажного транспорту до півночі.

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