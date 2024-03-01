Польська поліція блокувала українських водіїв, які йшли на переговори з протестувальниками

На кордоні польська поліція та спецпризначенці оточили українських водіїв, які прямували на переговори з протестувальниками, розбивши їх на кілька груп, блокування тривало щонайменше 2 години.

Джерело: кореспондент "Європейської правди" з прикордонного пункту Корчова

Деталі: Блокування тривало протягом щонайменше двох годин. Станом на зараз поліція зняла блокування та дозволила водіям повернутися до машин. Швидкість пропуску машин через кордон не збільшилася.

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Фото: "Эвропейска правда"

В поліції звинувачують українських водіїв, що вони у відповідь самі намагалися заблокувати дорогу. Українські водії ці звинувачення відкидають. У посольстві України в Польщі заявили, що вони знають про цю ситуацію та тримають постійний діалог із польською поліцією.

Повідомляється, що ситуація на українсько-польському кордоні загострилась після приєднання до протестів польських далекобійників, що сталося 1 березня.

За словами перевізників, в п'ятницю вранці поліція повідомила про зменшення кількості машин, які щогодини можуть проходити кордон. 29 лютого через кордон проходило до 26 вантажівок, до 1 березня протестувальники встановили ліміт в 1 машину на годину.

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Що було раніше:

Численні фермерські протести відбуваються по всій Польщі вже кілька днів поспіль. Їхні учасники блокують дороги, автостради, автомагістралі та прикордонні переходи з Україною. Фермери виступають проти напливу українських товарів, а також проти європейської політики, пов'язаної з так званим "Зеленим курсом" ЄС.

Нагадаємо, вдень 28 лютого прем’єр Польщі Дональд Туск сказав, що Польща та Україна обговорюють можливе тимчасове закриття кордону для руху товарів до вирішення накопичених проблем.

Після цього торговий представник України Тарас Качка сказав, що мав у середу тривалі перемовини з польськими міністрами і під час них таку опцію не згадували.

Також він порадив прочитати заяву Дональда Туска повністю, щоб про неї не склалося хибного враження.

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