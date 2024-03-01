Польська поліція блокувала українських водіїв, які йшли на переговори з протестувальниками
На кордоні польська поліція та спецпризначенці оточили українських водіїв, які прямували на переговори з протестувальниками, розбивши їх на кілька груп, блокування тривало щонайменше 2 години.
Джерело: кореспондент "Європейської правди" з прикордонного пункту Корчова
Деталі: Блокування тривало протягом щонайменше двох годин. Станом на зараз поліція зняла блокування та дозволила водіям повернутися до машин. Швидкість пропуску машин через кордон не збільшилася.
В поліції звинувачують українських водіїв, що вони у відповідь самі намагалися заблокувати дорогу. Українські водії ці звинувачення відкидають. У посольстві України в Польщі заявили, що вони знають про цю ситуацію та тримають постійний діалог із польською поліцією.
Повідомляється, що ситуація на українсько-польському кордоні загострилась після приєднання до протестів польських далекобійників, що сталося 1 березня.
За словами перевізників, в п'ятницю вранці поліція повідомила про зменшення кількості машин, які щогодини можуть проходити кордон. 29 лютого через кордон проходило до 26 вантажівок, до 1 березня протестувальники встановили ліміт в 1 машину на годину.
Що було раніше:
- Численні фермерські протести відбуваються по всій Польщі вже кілька днів поспіль. Їхні учасники блокують дороги, автостради, автомагістралі та прикордонні переходи з Україною. Фермери виступають проти напливу українських товарів, а також проти європейської політики, пов'язаної з так званим "Зеленим курсом" ЄС.
- Нагадаємо, вдень 28 лютого прем’єр Польщі Дональд Туск сказав, що Польща та Україна обговорюють можливе тимчасове закриття кордону для руху товарів до вирішення накопичених проблем.
- Після цього торговий представник України Тарас Качка сказав, що мав у середу тривалі перемовини з польськими міністрами і під час них таку опцію не згадували.
- Також він порадив прочитати заяву Дональда Туска повністю, щоб про неї не склалося хибного враження.
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