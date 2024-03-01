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Україна підписала безпекову угоду з Нідерландами

"Українська правда"П'ятниця, 1 березня 2024, 16:57
Україна підписала безпекову угоду з Нідерландами
Фото: Офіс президента

1 березня у Харкові президент Володимир Зеленський і голова уряду Нідерландів Марк Рютте підписали двосторонню угоду про безпекове співробітництво між Україною та Нідерландами.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Офіс президента

Деталі: За словами Зеленського, угода передбачає надання Нідерландами 2 мільярдів євро військової допомоги у 2024 році та подальшу оборонну допомогу протягом наступних десяти років.

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Документ визначає пріоритети надання допомоги у сфері протиповітряної оборони, артилерії, морських та далекобійних засобів, з особливим акцентом на зміцненні Повітряних сил, додав голова держави.

"Угода формалізує принципову позицію Нідерландів щодо посилення санкцій проти Росії, примушення її до відшкодування збитків та притягнення агресора до відповідальності. Згідно з документом, Нідерланди також підтримують майбутнє членство України в ЄС і НАТО", – написав Зеленський у соцмережах.

Також документ визначає механізм 24-годинного екстреного реагування у разі повторної військової агресії проти України.

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Підписання договору минулого тижня анонсувала голова МЗС Нідерландів Ханке Брейнс Слот. Тоді вона казала, що угода стане потужним сигналом для Росії, яка сподівається, що західна підтримка України з часом припиниться.

Нагадаємо, на сьогодні безпекові угоди Україна, окрім Нідерландів, уже підписала з Британією, Німеччиною, Францією, Данією, а також Італією та Канадою.

Читайте також: Які "гарантії" отримав Київ від Німеччини та Франції і чому безпекові угоди вже готують до змін.

Теми: УкраїнаНідерланди
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