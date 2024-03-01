СБУ оголосила підозру російським генералам, які наказали замінувати "зерновий коридор"

Служба безпеки України зібрала доказову базу на ще двох посадовців вищого командування російських військ, які вчиняли воєнні злочини проти цивільного населення України.

Джерело: СБУ, Офіс генпрокурора

Деталі: Йдеться про віце-адмірала Сергія Пінчука – першого заступника командувача – начальника штабу Чорноморського флоту ВМФ ЗСУ РФ та про генерал-майора Олега Пчєлу – заступника командувача дальньої авіації Повітряно-космічних сил збройних сил Росії.

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Обидва посадовці віддавали накази на здійснення ракетних ударів по цивільній та критичній інфраструктурі України.

За даними слідства, Пчєла та Пінчук є одними із організаторів масованих ракетних ударів по Україні з 10 жовтня 2022 року по січень 2023 року.

За цей час окупанти випустили по об’єктах енергетичної інфраструктури України десятки крилатих ракет повітряного та морського базування типу Х-101, 3М14 "Калібр" та надзвукову ракету Х-22.

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Внаслідок ворожих атак загинув 51 мирний житель, ще понад 110 – отримали тяжкі поранення. Серед загиблих і шпиталізованих були малолітні діти.

За наявною інформацією, Пінчук також віддав наказ замінувати морський шлях від Босфору до Одеси, щоб заблокувати "зерновий коридор". Також цей російський адмірал особисто командував обстрілами припортової інфраструктури та прибережних об’єктів агропромислового комплексу України, зазначають в СБУ.

Таким чином росіяни сподівались зірвати експорт української сільгосппродукції, а також знищити логістичні центри її перевезення та зберігання.

На підставі зібраних доказів російському віце-адміралу Пінчуку та генерал-майору Пчєлі повідомлено про підозру за чотирма статтями Кримінального кодексу України:

ч. 3 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України);

ч. 2 ст. 437 (планування, підготовка, розв'язування та ведення агресивної війни);

ч. 1 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни);

ч. 2 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни, що призвели до загибелі людей).

Тривають комплексні заходи для притягнення обох зловмисників до відповідальності.