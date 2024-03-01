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У Костянтинівці ракетним ударом пошкоджено будинки, хлібзавод і будівлю поліції

Олена РощінаП'ятниця, 1 березня 2024, 17:28
У Костянтинівці ракетним ударом пошкоджено будинки, хлібзавод і будівлю поліції
Наслідки удару по Костянтинівці у ніч на 01.03.2024, фото поліції

Внаслідок нічної атаки росіян чотирма ракетами "С-300" у Костянтинівці Донецької області пошкоджено щонайменше 18 цивільних об’єктів, серед них медзаклад, поліцейська будівля, дитсадки, підприємство й багатоквартирні будинки. 

Джерело: Національна поліція, голова Донецької ОВА Вадим Філашкін

Деталі: У ніч на 1 березня Костянтинівка зазнала 4 ракетних ударів. За даними поліції, було застосовано 4 ракети "С-300".

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У місті пошкоджено щонайменше 18 цивільних об’єктів. Інформація про постраждалих не надходила. 

За даними ОВА, пошкоджено 5 багатоповерхівок, 3 приватні будинки, 3 адмінбудівлі, 2 дитсадка і амбулаторія. 

НПУ інформує, що одна з ракет поцілила в адмінбудівлю поліції. Це вже 37-й пошкоджений поліцейський відділок Донеччини.

ВІДЕО ДНЯ

Поліція уточнює, що руйнувань також зазнали лікарня, два дитячих садки, хлібозавод, дві будівлі промислового підприємства, 10 житлових будинків, з яких 6 багатоквартирних.

Також пошкоджено автомобіль.

Теми: КостянтинівкаДонецька областьракетний ударвійна
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