ОП: В угоді з Нідерландами прописали намір розмістити трибунал щодо агресії РФ у Гаазі
Заступник голови Офісу президента Ігор Жовква назвав в угоді з Нідерландами блок про відповідальність Росії "найсильнішим" серед усіх вже підписаних двосторонніх угод, у ньому йдеться у тому числі про спецтрибунал щодо агресії Росії у Гаазі.
Джерело: "Європейська правда" з посиланням на коментар Жовкви
Пряма мова: "Розділ "Відповідальність Росії" у цій угоді є найкращим і найсильнішим з усіх угод… У тому числі угода закріплює пропозицію Нідерландів розмістити майбутній спеціальний трибунал щодо злочину агресії в Гаазі!"
Також особливістю угоди є те, що у ній вперше закріпили підтримку культурної спадщини України, зокрема в рамках виконання Гаазької конвенції ЮНЕСКО про захист культурних цінностей у випадку збройного конфлікту 1954 року.
Жовква надав деталі щодо військового блоку, зазначивши, що там прямо згадано надання Україні далекобійної зброї та винищувачів F16, а також йдеться про залучення нідерландських інвестицій в розвиток українського ОПК, зокрема у сферу виробництва БПЛА.
"Підписання такої угоди саме в прифронтовому Харкові – символічний крок. Нідерланди надали чіткий сигнал світу та агресору, що вони з Україною до перемоги", – підсумував він.
Сам текст угоди ще не опублікований, Офіс президента розповів лише про загальний зміст документа.
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