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Катери та фінансова підтримка: Нідерланди виділили пакет допомоги Україні

"Європейська правда", "Українська правда"П'ятниця, 1 березня 2024, 18:50
Катери та фінансова підтримка: Нідерланди виділили пакет допомоги Україні
Прапор Нідерландів. Фото - Getty Images

Уряд Нідерландів виділяє Україні новий пакет військової допомоги, а також профінансує закупівлю артилерійських снарядів, які знайшла Чехія.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на нідерландське Міністерство оборони

Деталі: Згідно з повідомленням, Нідерланди передадуть Україні 14 надувних катерів з жорстким корпусом (RHIB), вісім воєнізованих річкових патрульних катерів і бойові катери CB90.

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Також вони виділяють 250 мільйонів євро на чеську ініціативу щодо замовлення 800 тисяч артилерійських снарядів для України "в найкоротші терміни".

У нідерландському Міноборони нагадали, що станом на початок грудня 2023 року поставили Україні різні види боєприпасів, радіолокаційні системи і окремі види озброєння, як-то гвинтівки і кулемети.

Нагадаємо, на Мюнхенській безпековій конференції чеський президент Петр Павел заявив, що Чехія знайшла до 800 тисяч снарядів стандартного калібру НАТО, які може за кілька тижнів відправити в Україну, якщо отримає фінансування для доставки.

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Чеське Міністерство оборони заявило, що координує зусилля і заручилося попередніми зобов'язаннями з боку Канади і Данії, а також інших країн, які не захотіли, щоб їх називали.

Також нагадаємо, що 1 березня до Харкова прибув голова уряду Нідерландів Марк Рютте, який спільно з Володимиром Зеленським підписали двосторонню безпекову угоду.

Теми: Нідерландидопомога Україні
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