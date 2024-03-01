Двоє нардепів почали жити в дорогих квартирах, але кивають на рідню – ЗМІ

Журналісти Bihus.Info знайшли низку нещодавно придбаних дорогих квартир в Києві, у яких проживають народні депутати: Ігор Кісільов та Володимир Крейденко обживають нові помешкання, які не вказані в їхніх деклараціях за 2022 рік.

Джерело: сюжет Bihus.Info

Деталі: Ігор Кісільов, який обирався в парламент від нині забороненої "ОПЗЖ", найімовірніше користується квартирою тещі в люксовому житловому комплексі "Diamond Hill" в центрі Києва.

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Журналісти Bihus.Info зафіксували, як Mercedes, оформлений на дружину Кісільова, виїжджає зі закритої території цього ЖК. Цією автівкою користується сам нардеп: наприкінці 2023-го журналісти-розслідувачі проекту "Схеми" зафіксували, як Кісільов приїжджає нею під Верховну Раду.

У дружини депутата Ганни Кісільової раніше була квартира у цьому комплексі на 212 квадратних метрів. Але станом на зараз вона або продана, або ж переписана на когось іншого.

Однак ще у 2021 році у комплексі з’явилася квартира в тещі Кісільова. 68-річна пенсіонерка, яка нині офіційно не має ніякого бізнесу, придбала помешкання площею у майже 360 квадратів. Вартість такої квартири зараз сягає від 2 до 5 мільйонів доларів.

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Судячи з фото у соцмережах тещі Кісільова, вона живе у приватному будинку в місцевості Нивки. А в елітному житловому комплексі, припускає Bihus.Info, живе сам народний депутат, адже у сервісі "Getcontact" за номером його дружини підтягується тег "Анна Diamond Hill 360m2 Заказчица".

Ігор Кісільов не зміг поспілкуватися з журналістами Bihus.Info. Але через помічницю передав, що відповіді будуть у його декларації за 2023-ій рік.

Нове помешкання "спалила" в Інстаграмі дружина ще одного нардепа – "слуги" Володимира Крейденка. Сторіси свідчать про те, що подружжя живе у одному з нових житлових комплексів на Печерську.

Вперше згадка про нове помешкання з’явилася в соцмережах дружини нардепа ще наприкінці 2022-го, але у декларації Крейденка за 2022 рік воно відсутнє.

Журналісти з’ясували, що власником житла з осені 2022-го є батько Володимира Крейденка. Квартира, площею у 111 квадратних метрів, мала б обійтися орієнтовно у 200 000 доларів.

Сам народний депутат вартісну покупку батька пояснив продажем будинку в Мелітополі та бізнесом на черешні: "Батьки до цього продали будинок. І мій батько ж займався, а Мелітополь славиться черешнею, і мій батько займався, продавав цю черешню прямо фурами, продавав у різні країни, займався бізнесом".

Щодо недекларування квартири, у якій подружжя, судячи з Інстаграму, проживало ще з осені 2022 року, він пояснив так: "Ну, ми ж відвідуємо батьків, а батьки там проживали – і вона (дружина – ред.) знімала там".

Крейденко додав, що проживає у квартирі з січня 2023 року. Відтак, відобразить користування батьковою квартирою в наступній декларації.

Нагадаємо: За даними Bihus.Info, 87-річна теща нардепа Олександра Качного у 2022 році подарувала доньці 6,5 мільйонів гривень, а батько нардепа Олега Тарасова після оголошення в розшук подарував сину 1,7 мільйона гривень.