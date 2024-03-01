Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Генштаб: росіяни здійснили найбільше атак на Авдіївському та Новопавлівському напрямках

Тетяна ОлійникП'ятниця, 1 березня 2024, 19:17
Генштаб: росіяни здійснили найбільше атак на Авдіївському та Новопавлівському напрямках
Ілюстративне фото українських військових. Роман Наумов/Генштаб ЗСУ

За минулу добу російські війська здійснили 20 атак на Авдіївському напрямку та 25 на Новопавлівському.

Джерело: вечірнє зведення Генштабу ЗСУ 1 березня

Дослівно: "Протягом доби відбулося 73 бойових зіткнення. Загалом ворог завдав 6 ракетних та 79 авіаційних ударів, здійснив 62 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах".

Реклама:

Деталі: На Лиманському напрямку нашими воїнами відбито 6 атак противника в районах населених пунктів Терни, Роздолівка Донецької області та Білогорівка Луганської області.

На Бахмутському напрямку силами оборони відбито 4 атаки противника в районах населених пунктів Богданівка та Андріївка Донецької області.

На Авдіївському напрямку нашими захисниками відбито 20 атак ворога в районах населених пунктів Бердичі, Орлівка, Тоненьке, Первомайське, Невельське Донецької області.

ВІДЕО ДНЯ

На Новопавлівському напрямку сили оборони продовжують стримувати ворога в районах Красногорівки, Георгіївки, Побєди, Новомихайлівки та південніше Золотої Ниви Донецької області, де ворог 25 разів намагався прорвати оборону наших військ.

На Оріхівському, Куп’янському та Херсонському напрямках, противник наступальних дій не вів.

Протягом доби авіація сил оборони завдала ударів по 13 районах зосередження особового складу противника.

Підрозділами ракетних військ завдано ураження по 1 району зосередження військової техніки, 2 артилерійських засобах, 3 пунктах управління, 3 складах боєприпасів противника.

Теми: Генштаббойові діївійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фотоМасштабна пожежа в природному заказнику Києва: правоохоронці відкрили провадження

Трамп зустрівся з Маском у пошуках грошей на вибори - ЗМІ

WP написав, що Зеленська відхилила запрошення Білого дому через Навальну, в ОП відповіли

доповнено, відео Окупанти заявили про атаку БпЛА: у Курській області РФ горить склад паливно-мастильних матеріалів

Заява Байдена: другий термін Трампа, це повернення до "хаосу, розколу та темряви"

Трамп і Байден перемогли на праймеріз від своїх партій у Супервівторок

Усі новини...
Генштаб
Росіяни тиснуть по всій лінії фронту, за добу на фронті було 83 боєзіткнення − Генштаб
Генштаб розповів про ситуацію в районах Орлівки, Бердичів, Роботиного та інших населених пунктів
ЗСУ вдарили по скупченню окупантів в Оленівці: знищили два десятки загарбників − Генштаб
Останні новини
13:36
У Японії вперше у світі провели одночасну пересадку легенів та печінки від живих донорів
13:35
Пєсков заявив, що російська "демократія" − найкраща
13:34
ВЛК у Києві затягували терміни проведення комісії та працювали неповний день – міністр
13:30
Розслідування пожежі на Осокорках: активісти звинувачують "Столицю груп", забудовник відхрещується
13:25
фотоПольські фермери вийшли на протест у Варшаві та підпалили шини
13:25
До 6 людей зросла кількість загиблих внаслідок удару РФ по Києву 7 лютого
13:25
Біткойн знову почав зростати після досягнення рекорду та падіння
13:18
Архітектурному ансамблю Софії Київської тепер не загрожує забудова – МКІП
13:17
OpenAI відповіла на позов Маска: він хотів повний контроль над компанією та об’єднати її з Tesla
13:15
фотоОдинадцять порушників кордону проти Тиси: двох рятували, один зламав ногу
Усі новини...
Реклама: